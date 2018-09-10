В Хабаровском крае кандидат в губернаторы от «Единой России» не смог выиграть в первом туре
В Хабаровском крае на губернаторских выборах ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Это означает, что выбирать главу региона придется во втором туре
В Хабаровском крае на губернаторских выборах ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Это означает, что выбирать главу региона придется во втором туре.
Действующий глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») пока набирает 35,33% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Сергей Фургал (ЛДПР) - 34,71% голосов избирателей.
Глава хабаровской избирательной комиссии Геннадий Накушнов сообщил «Интерфаксу», что вероятность проведения второго тура очень высока.
В «Единой России» в свою очередь заявили, что Хабаровский края станет единственным регионом, где кандидат от партии власти может не выиграть выборы в первом туре.