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Политика
10 сентября 00:24

В Хабаровском крае кандидат в губернаторы от «Единой России» не смог выиграть в первом туре

В Хабаровском крае на губернаторских выборах ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Это означает, что выбирать главу региона придется во втором туре

В Хабаровском крае на губернаторских выборах ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Это означает, что выбирать главу региона придется во втором туре.

Действующий глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») пока набирает 35,33% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Сергей Фургал (ЛДПР) - 34,71% голосов избирателей.

Глава хабаровской избирательной комиссии Геннадий Накушнов сообщил «Интерфаксу», что вероятность проведения второго тура очень высока.

В «Единой России» в свою очередь заявили, что Хабаровский края станет единственным регионом, где кандидат от партии власти может не выиграть выборы в первом туре.

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