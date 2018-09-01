«Проанализированные списки», или как вбросят за Воробьева
«Председатели и Члены участковых избирательных комиссий города Лобня возмущены наглыми и оскорбительными действиями Главы города Смышляева Е.В. и обращаются за помощью и поддержкой. Мы оказались заложниками сегодняшних обстоятельств. За всю нашу работу в участковых избирательных комиссиях никто и никогда не позволял себе так с нами разговаривать». Это обращение, размещенное в 27 августа в 16-01 на странице «Типичная Лобня» социальной сети в контакте, судя по всему было удалено, однако оно разлеталось по сети, и я буду ссылаться на страницу «КПРФ Видное».
В начале августа 2018 года в управлении образования глава городского округа Лобня Евгений Смышляев провел закрытое совещание с председателями участковых избирательных комиссий, на котором присутствовали начальник управления образования Владимир Зиновьев и начальник организационного отдела Администрации Галина Пчелинцева.
«Перед началом совещания всех присутствующих заставили сдать телефоны. После этого, Смышляев, в жёсткой ультимативной форме, стал принуждать нас, как он выразился «сделать» выборы Губернатора Московской области Воробьева на «должном уровне». На наш вопрос, как это сделать, когда многие жители настроены против действующего Губернатора Воробьева, Смышляев, сказал, что Пчелинцева Г.Д. перед выборами выдаст нам «проанализированные и отредактированные» списки избирателей для голосования на дому, в которые войдут люди, никогда ранее не ходившие на выборы, были призваны в армию, кто зарегистрирован, но не проживает или умерли».
Схема, которую предложил Смышляев, стара как мир, но впервые задание на преступление, выдается публично. И можно предположить, что такие совещания прошли практически во всех муниципальных образованиях Московской области.
9 сентября будет организовано выездное голосование на дому. Предлагается с первой машиной для голосования отправить «ненадежных» наблюдателей, с реальными списками и «промурыжить» их до 15 часов, а на следующие выезды должны будут поехать уже «заряженные» члены УИК с липовыми списками. Которые в укромном месте вбросят в переносные ящики для голосования, не менее 200 заполненных бюллетеней за Воробьёва, согласно списков, выданных Галиной Пчелинцевой. В Лобне 35 избирательных участков, и таким образом, могут вбросить до 7000 «липовых» голосов за Воробьёва А.Ю.
Кто «отработает» получит премию, а с остальными, преимущественно работниками бюджетной сферы, после выборов будет «отдельный» разговор.
По данному факту депутат городского округа Лобня Диана Яковлева обратилась в ЦИК и Генеральную прокуратуру РФ.
Ставший достоянием общественности факт возможного массового нарушения избирательного законодательства со стороны чиновников подмосковного городка далеко не единственный и не главный. А с учетом того, что рейтинг действующего губернатора крайне низок, нас ожидает самая нечистоплотная кампания в истории современной России.