Владимир Путин возглавил первый рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes
Деловой журнал Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных граждан России. Рейтинг вполне ожидаемо возглавил президент страны Владимир Путин
Деловой журнал Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных граждан России. Рейтинг вполне ожидаемо возглавил президент страны Владимир Путин.
Авторы рейтинга отметили, что президент «автоматически» заслужил первую строчку, так как занимает второе место в списке самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.
Вторым по уровню влиятельности россиянином стал глава Сбербанка Герман Греф, а замыкает тройку лидеров руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев занял пятое место, пропустив вперед главу «Роснефти» Игоря Сечина.
В первую десятку самых влиятельных россиян также вошли глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров и глава «Лукойла» Вагит Алекперов.
Уровень влиятельности определялся по количеству приглашений на ежегодные встречи с президентом (для бизнесменов и топ-менеджеров) и по наличию членства в «Единой России» (для чиновников).
Также при составлении рейтинга учитывались размер активов или бюджета под управлением, количество сотрудников, возможность влиять на жизнь людей и близость к президенту.