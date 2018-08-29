Голосуй не голосуй – все равно получишь… Собянина
Победитель на выборах столичного мэра известен – но легитимности при прогнозах явки 17-20% не хватает. Поэтому главная интрига – сколько москвичей придет на выборы без выбора?
Комплекс неполноценности победителя
Ход кампании по выборам мэра Москвы, до которых осталось совсем ничего, показывает: действующему главе города Сергею Собянину конкуренция не угрожает. При этом на каждом углу слышно одно – идти на выборы надо.
Зачем, если среди пяти представленных в списках кандидатов в мэры Москвы интрига отсутствует напрочь? Есть действующий мэр Сергей Собянин и есть остальные игроки, уступающие ему во всем. Так что речи ни о чем другом, как о победе действующего мэра в первом туре речи не идет.
То, что выборы теряют в интриге – например, по сравнению с муниципальными 2017 года, – проблема не только для общества, но и для власти, рассказал политолог Дмитрий Орлов. «Сменяемость власти в таких субъектах Федерации, как Москва, не может обойтись без легитимации, – говорит эксперт. – А самый простой способ легитимации – это выборы». В общем, даже при видимой поддержке центра и прочности своих позиций Собянин хочет выглядеть «всенародно избранным мэром».
Понятно, что отсутствие интриги явку не повысит. Поэтому именно на достижение легитимности, по словам Дмитрия Орлова, направлены все ресурсы предстоящих выборов. Ради высокой явки, которая нужна для по-настоящему «народного» мандата, сделаны и дополнительные избирательные участки в дачных кооперативах, и обновленный визуальный стиль, и общая подача выборов как народного праздника.
Если же число голосов, поданных за действующего мэра, будет невысоким, это снизит легитимность, а главное, стабильность московских властей, предсказывает политолог Алексей Мухин. Московская мэрия обретет некоторый «комплекс политической неполноценности», и это будет лишним поводом для критики со стороны оппонентов.
Все понимают, что Собянин всё равно победит – вне зависимости от того, сколько избирателей придут на выборы и как они проголосуют. Тем не менее, отовсюду слышатся призывы приходить на выборы: если вы за Собянина, то голосуйте за Собянина, если вы против Собянина, то придите и проголосуйте за оппозиционного кандидата, а если вам не нравится ни один из кандидатов, то всё равно приходите и проголосуйте за того кандидата, которого вы считаете меньшим злом. Фактически нам открыто в лицо заявляют, что истинная цель «выборов» 9 сентября – не выбрать мэра или губернатора, а просто придать легитимность тем путинским назначенцам, которые всё равно останутся у власти. Стоит ли им в этом содействовать?
Приводится и аналогия с Путиным: вот, мол, на его выборы пришло много избирателей, и поэтому он имеет высокую степень легитимности, а если бы пришло мало избирателей, то Путин бы всё равно победил, но имел бы маленькую легитимность и не смог бы проводить свои «крайне назревшие структурные реформы».
Но есть и оборотная сторона явки. Если бы 18 марта на выборы пришло мало людей и Путин, хотя его всё равно бы избрали, обладал бы низкой легитимностью – тогда, может, он со своей компанией был бы осторожней с новыми законами и реформами – в частности, с повышением пенсионного возраста.
Тогда нас тоже из каждого «утюга» призывали идти на выборы и голосовать хоть за кого – и мы повысили легитимность Путина, чтобы теперь на себе испытать ее последствия. 9 сентября этого года есть шанс наступить на те же грабли еще раз.
Один на всех – и все для одного
Однако, властям надо, чтобы все выглядело красиво, и нужный кандидат с триумфом обошел соперников – поэтому перед политтехнологами была поставлена задача показать за счет явки, что людей голосование заинтересовало.
Сегодня, благодаря мощной медиаатаке, Собянин практически повсюду. Экраны в метро, установленные якобы для показа матчей Чемпионата Мира по футболу, до сих пор бесперебойно вещают о достижениях действующего градоначальника. Блогеры снимают свои видео в обновленных (угадайте «спасибо» кому) парках. Звезды эстрады выпускают клипы, в которых аккуратненько напоминают, что в Москве и в Зарядье хорошо, и куда ни плюнь – велодорожки и Wi-Fi бесплатный... Вопрос – зачем тратить столько денег налогоплательщиков, если кандидатами все равно стали лишь те, кого до этого этапа допустили.
Напомним – чтобы стать кандидатом в градоначальники, каждый желающий должен был сначала пройти так называемый «муниципальный фильтр», то есть собрать 110 подписей мундепов из разных районов.
После того как списки советов депутатов были окончательно сформированы, стало ясно, что в городе нет такого количества районов без монополии «Единой России» (в 57 районах все мундепы – из ЕдРа, то есть без них собрать можно 89 подписей). Поэтому все мало-мальски заметные фигуры: Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин и Елена Шувалова, были завернуты еще на подступах к предвыборной гонке.
«После того, как на предыдущих выборах Собянин едва не нарвался на второй тур, он решил перестраховаться, – объясняет муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. – Говорят, некоторым депутатам предлагали около 50 тысяч рублей, чтобы они следовали списку разрешенных сверху «кандидатов». Их главной характеристикой должно было быть одно – абсолютная безопасность для Сергея Собянина».
«Хотя и не все несостоявшиеся кандидаты преследовали цель реальной политической борьбы с Собяниным, они, тем не менее, были бы яркими кандидатами, чего не скажешь о зарегистрированных кандидатах, – считает политолог Ольга Лавриненко. – На фоне Собянина они – статисты, но это как раз и вписывается в планы мэрии – кандидаты как раз и должны по задумке выглядеть блекло на фоне Собянина. Мэрия опасалась повторения ситуация 2013 года, когда оппозиционный кандидат Алексей Навальный получил 27% голосов».
Что же на самом деле можно сказать о «конкурентах» Собянина? Политик из Самары Михаил Дегтярев известен разве что несуразными медийными лозунгами типа призыва к отмене оборота доллара в России, запрета иностранным странам использовать бренд «водка» или желанием сменить адрес американского посольства на Североамериканский тупик назло проклятым янки. Сей господин «ассистировал» Собянину и на прошлых выборах, выторговав себе аж 2,86% голосов.
«Построю всех» – лозунг кандидата Михаила Балакина, особо непонятный на фоне банкротства его детища – фирмы СУ-155, после которой осталось десятки тысяч обманутых дольщиков в разных городах России.
«Кошелек КПРФ» – так негласно называют претендента на роль градоначальника – Вадима Кумина. Успешный бизнесмен: банкир, предприниматель, энергетик и издатель упорно трудился в Мосгордуме.
Замыкает список кандидатов глава Совета муниципальных депутатов Таганского района Илья Свиридов – «человек-оркестр», который одновременно может и состоять в рабочей группе по благоустройству скверов Садового кольца при Департаменте ЖКХ, и защищать исторические объекты города от варварского уничтожения этим же самым благоустройством.
Проигравшие не останутся в накладе?
Как видим, все «соперники», по сути, из одного «ларца». Так зачем же им, и так неплохо устроившимся, соглашаться на заведомо проигрышные позиции в этом политическом фарсе? Эксперты отмечают, что даже утешительные призы более чем заманчивы.
«Для всех «кандидатов», помимо Собянина – это вклад в узнаваемость, политический капитал, – объясняет заинтересованность в участии в выборах член совета Общественного движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров. – Существуют механизмы, когда фавориты подобных выборов подбрасывают денег остальным кандидатам, то есть на этом еще можно и заработать. Кроме того, если проводить кампанию за чужой счет, то зачастую остается часть средств, которую также можно присвоить…». Получается, что «статисты» в любом случае не останутся в накладе.
Выборы – подтверждение легальности власти. Чтобы все выглядело красиво, и нужный кандидат с триумфом обошел «соперников», перед политтехнологами стоит задача показать за счет явки, что людей голосование заинтересовало.
«Появляется информация, что на больших предприятиях прошли собрания сотрудников, где им разъясняли важность явки на выборы, – говорит Дмитрий Нестеров. – Еще одна уловка – избирательные участки в Подмосковье. Они выполняют сразу две функции: привлекают людей, которым не хотелось уезжать с дачи, и усложняют присутствие наблюдателей».
Эксперты приводят еще более изобретательные способы.
«Чтобы создать иллюзию активности всех кандидатов, политтехнологи мэрии придумали следующее, – рассказывает муниципальный депутат Хорошевского района Любовь Якубовская. – Власти перестали подписывать разрешения на проведение любых митингов в Москве. Отказы шли почти год, пока наши кандидаты не стали называть свои встречи с избирателями митингами. И мэрия стала подписывать все. Приходит человек на митинг по наболевшей теме, а потом в СМИ это подается как агит-рандеву…».
Есть и другие условия для агитации.. В распоряжении власть имущих имеется целый аппарат придворных СМИ, на который ежегодно тратится до 20 млрд рублей из бюджета города. Кроме того, в избирательный фонд Собянина поступило более 114 млн рублей. Плюсуйте к этому «бесплатную» рабочую силу в виде студентов – агитаторов, которых набирали в вузах и будто бы сулили деньги за работу. Хотя договоры, подписанные ими, предполагают «безвозмездную помощь волонтера».
Что касается остальных кандидатов, здесь все намного скромнее. В избирательном фонде Михаила Балакина значится 460 тыс. рублей, у Ильи Свиридова – 569 тыс. рублей, в фонде Михала Дегтярева – 9,8 млн рублей, у коммуниста Вадима Кумина – 15,3 млн рублей. Конечно, цифры несопоставимые, но ведь никто из них всерьез и не полагает становиться «главным по Москве».
В результате мы получаем «праздник» имени одного кандидата, который почему-то назвали выборами. Но в любом случае, основные опасения ответственных за эти якобы выборы связаны именно с явкой.
«Москва – очень специфичный регион. При всех маломальских заслугах Сергея Семёновича принимать варяга она не хочет. Это было и будет всегда. Поэтому для повышения явки сейчас используют ЛОМов (лидеров общественного мнения)… Сейчас у Собянина и его штаба одна проблема: явка. Победитель известен, но легитимности не хватает. А какая легитимность, если придёт 17-20%? Поэтому главная интрига – сколько же москвичей придет на выборы без выбора?» – вопрошает политтехнолог Андрей Миронов.
Опытные эксперты с сожалением вспоминают те времена, когда действительно были технологи и технологии. Сейчас эту профессию с арены убрали. Остались одни методисты, которые работают по лекалам ЦК КПСС. В этом – главная ошибка. Любой профессиональный технолог придумал бы конкурентную борьбу. Легитимность Собянина была бы гораздо выше, если бы он выиграл всего 3-5% у своего конкурента и победил в первом туре, нежели он наберёт 80% при отсутствии явки. Этого методисты понять не могут – им проще нагнать ЛОМов – певцов, спортсменов, актёров.
Не барское это дело – встречи с людьми и теледебаты
Что интересно, при решенной победе, но с опасениями низкой явки, казалось бы, главному кандидату самое время встречаться с простыми людьми. Однако, даже встречи с избирателями превращаются в фарс.
Вот, к примеру, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел 21 августа встречу с избирателями в зеленоградской школе №2045. Но в зал пустили только тех, кто заранее зарегистрировался – причем, по спискам, переданным в штаб Собянина префектурой, управами и общественными организациями. «Простым» избирателям дали только посмотреть трансляцию. Задать неудобный вопрос они не могли.
Люди пришли на встречу с Сергеем Собяниным за час до начала встречи, назначенной в 18:00. И обнаружили, что пускают только по спискам, в которых отмечены определенные фамилии.
Работники префектуры, управ, социальных служб, поликлиник, школ, коммунальных служб и прочие госслужащие, а также общественные советники и члены совета ветеранов в этот момент уже сидели в зале. «Мест нет», – сказали пришедшим в штабе Собянина. «Лишним» избирателям была предложена альтернатива – вместо живого общения с кандидатом и возможности задать вопросы, людей препроводили в соседний зал, где включили онлайн-трансляцию ужасного качества.
Прохладно господин Собянин относится и к теледебатам. Недавно он принял решение не принимать в них участие. Более того, с барского плеча действующего мэра его эфирное время перераспределят между другими участниками гонки.
Как пишут авторы инсайдерских телеграм-каналов, «отказ Собянина от предвыборных дебатов с другими кандидатами будет подаваться (соцсети, СМИ, «сарафанное радио» в мессенджерах) согласно проверенным временем тезисам».
Например – «за Собянина говорят дела, а не слова» и объяснения – «это не высокомерие, а благотворительность – он отдает свое время другим кандидатам, дает им фору».
Остаться дома или сходить на выборы?
В общем, главная цель Сергея Собянина (точнее его команды) на ближайших выборах мэра – спокойно провести неполитический референдум о доверии себе под лозунгом хозяйственности. Это выигрышная стратегия, отмечают эксперты: пока Собянин по всем опросам и так побеждает, но политизация чужда ему сама по себе – по крайней мере, он старается не выходить из образа «крепкого хозяйственника» и чувствует себя в нем как в защитном панцире.
На крайний случай, в рукаве у команды Собянина всегда припасены «козырные тузы» вроде такого: «новому мэру понадобится минимум год, чтобы разобраться в системе». И обыватель поневоле начинает думать – в столице и так далеко не все в порядке, а если еще и новый мэр будет год осматриваться на «местности», тогда вообще ничего делаться не будет.
Но как вы помните, тот же Собянин когда-то заменил «вечного» Лужкова с его многочисленными проблемами – однако, Москва выстояла. Ничего Москве не сделалось, даже наоборот, приукрасилась.
При этом недовольных столичной властью стало больше в разы. Градостроительная политика, разрушение памятников, уничтожение экологии, транспортная проблема, все эти парковки, плитки, бордюры, велодорожки…
Недовольны москвичи столичной медициной – относительно недавно при опросе около 60% горожан оценили московскую систему здравоохранения на «двойку». Каждого пятого москвича абсолютно не радует нехватка и реорганизация столичных поликлиник вкупе с плохим обслуживанием в медучреждениях.
Как минимум, каждый десятый житель столицы недоволен коррупцией московских чиновников, еще больше тех, кого беспокоят растущие цены на товары и услуги, в частности на услуги ЖКХ.
Есть те, кто недоволен градостроительной политикой действующего мэра, разрушением его командой лица старого города. Есть тысячи обманутых дольщиков и тысячи тех, кто из старых уютных квартир в малоэтажках по воле мэра поехал или поедет жить в уплотненные высотки у черта на куличках.
Множество москвичей выступают категорически против высотной застройки старых районов. Постоянно проходят митинги, собирающие массу людей в разных районах города.
И ведь все эти недовольства не безосновательны, за каждой проблемой сотни тысяч жителей города. И если людей целого мегаполиса не слышали все это время, и не хотят с ними ничего обсуждать даже в ходе «встреч с избирателями», но навязчиво призывают все это поддержать по новому кругу, то поневоле задаешься вопросом: Вы нас за дураков держите?!
Именно так сказал и Навальный в своем блоге, что действительно нужно быть дураком, чтобы идти на такие выборы. Если только пойти отдохнуть с семьей – ведь на развлекательную часть выборов потрачены порядка 100 млн. руб. и возле каждого избирательного участка 9 сентября будет организована торгово-развлекательная точка.
Сходить, купить себе что-нибудь вкусненькое, послушать песни и пляски каких-нибудь артистов – а потом без захода на сам участок для голосования прямиком, например, на Тверскую – погулять, с умными людьми пообщаться…