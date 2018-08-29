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Авторская колонка
29 августа 02:12
Гудков Дмитрий

Политик

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Вот Собянин со своим переназначением на каждом столбе. А зачем?

И хотя с мэрзкими выборами все ясно – я все-таки скажу. Открываешь мос.ру платить за квартиру – и баннер на весь экран (не закроешь!). Заходишь в безобидное краеведческое приложение «Узнай Москву» – а там зовут на выборы. Спускаешься в метро – на так вовремя повешенных в каждом вагоне экранах до боли знакомый седой ежик. На подъезде, на остановке – везде он. И не хочется угадывать, записал ли конкретный певец песню по доброте душевной или за скромное вознаграждение. Вступил ли известный режиссер в собянинскую кампанию, потому что его попросили – или сам догадался.

Это же не имеет значения, все мы понимаем: когда переменится ветер, и певцы, и режиссеры, и лично товарищ Бирюков мгновенно побегут в другую сторону. Тут о другом говорить нужно.

Вот Собянин со своим переназначением на каждом столбе. А зачем? Он же не боится, что потеряет место. Он же заложил плиткой всю поляну в три слоя. А что по периметру жухло зеленеет – так это реквизит в кадках, оппозиция по договору аренды. Так зачем Собянину такая реклама? Явно не для повышения своего процента. Значит, для повышения явки?

Но ведь и тут нет. Явку можно повысить только на по-настоящему честных выборах. А иначе – ну какой душевно здоровый человек пойдет всерьез отдавать свой голос в шредер? Тут можно только портить бюллетени, но Собянин ждет явно не этого.

Значит – что? Не процент. Не явка. А кампания-то идет, в одни телеграм-каналы сколько черного нала вбухано.

У меня получается единственный вывод: это – тренировка. Сергей Семенович разминается на будущее. С премьерством не получилось, он оказался умнее и затаился до поры. До более вкусного приза. Путину 65 лет, а ему – всего 60! И когда настанет черед, когда пойдут в ход шарф с табакеркой, а из шкафа в путинской спальне «выйдет тихое шойгу (© Шестаков)»… Кто тогда окажется во всеоружии? Кто не участвовал в развязывании войн? Кто молчал про пенсии? Кто все это время изображал крепкого хозяйственника и прятался среди подпрыгивающих от восторга чепчиков? – Да вот же он, наш Никита Сергеевич, то есть Сергей Семенович. И выборы выиграет наичестнейшим образом, по лучшим, загодя опробованным технологиям.

А творческая и не очень интеллигенция заглушит голоса отдельным сомневающихся. ВНапомнит, как она выжила при кровавом Путине только благодаря седому ежику.

Так что не спешите смеяться в твиттере над нынешней кампанией. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

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