Кандидат в мэры Москвы от КПРФ потребовал снять с выборов Сергея Собянина
В Московский городской суд поступило заявление о снятии Сергея Собянина с выборов мэра Москвы. Соответствующий иск подал кандидат от КПРФ Вадим Кумин
В Московский городской суд поступило заявление о снятии Сергея Собянина с выборов мэра Москвы. Соответствующий иск подал кандидат от КПРФ Вадим Кумин.
Вадим Кумин обвинил своего соперника Сергея Собянина в злоупотреблении служебным положением. Коммунист пояснил, что телеканалы отводят действующему мэру российской столицы в десять раз больше эфирного времени, чем другим кандидатам. Например, сам г-н Кумин занимает последнее место по количеству упоминаний в телеэфире, сообщает Daily Storm.
Государственные телеканалы показывают агитационные сюжеты о деятельности Сергея Собянина под видом освещения насущных проблем столицы. «Это старая хитрость партии власти», - отметил секретарь ЦК КПРФ и глава информационно-аналитического отдела партии Сергей Обухов.
Кроме того, телеканал «Россия 1» накануне выборов анонсировал показ документального фильма «Мегаполис», главным героем которого станет Сергей Собянин.
В мэрии Москвы иск о снятии Сергея Собянина с выборов пока не прокомментировали.
Напомним, помимо Сергея Собянина и Вадима Кумина на должность мэра Москвы претендуют кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев и Михаил Балакин из «Союза горожан».