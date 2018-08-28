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Политика
28 августа 11:48

Спикер Госдумы рассказал о квартире своей матери-пенсионерки за 230 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал расследование ФБК о квартире своей матери в элитном жилом комплексе спустя почти две недели после выхода расследования

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал расследование ФБК о квартире своей матери в элитном жилом комплексе спустя почти две недели после выхода расследования.

Вячеслав Володин рассказал, что квартиру стоимостью 230 млн рублей его мать Лидия Барабанова купила 10 лет назад на свои деньги, полученные от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Долю маме, которая всю свою жизнь проработала воспитателем и учителем младших классов, передала сестра Володина.

Вячеслав Володин также рассказал журналистам, что его мать Лидия Барабанова с 1999 года была вместе с ним совладельцем компании «Солнечные продукты» по производству подсолнечного масла и майонеза. Свои доли в 2007 году они продали Владиславу Бурову за 200 млн долларов.

«Поэтому квартиру она купила на свои деньги», - резюмировал спикер Госдумы.

По данным ФБК, Лидия Барабанова купила квартиру площадью 400 кв.м. в московском элитном жилом комплексе «Белый лебедь». Стоимость жилплощади борцы с коррупцией оценили в 230 млн рублей. В ФБК также сообщили, что на Лидию Барабанову зарегистрировано десять коммерческих фирм в разных сферах деятельности. Спикер Госдумы на это заявил, что бизнес ведут многие члены его семьи, в том числе его племянник и сестра, но многие предприятия якобы не приносят дохода.

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