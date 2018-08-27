Минюст в очередной раз отказался зарегистрировать партию Алексея Навального
Минюст России отказал в регистрации новой партии Алексея Навального «Россия будущего». Минюст аргументировал отказ в регистрации партии Навального нарушениями, которые были обнаружены в документах
Минюст России отказал в регистрации новой партии Алексея Навального «Россия будущего». Соответствующее уведомление от ведомства соратники оппозиционера получили сегодня.
Минюст аргументировал отказ в регистрации партии Навального нарушениями, которые были обнаружены в документах. В Минюсте указали, что вместо полного текста устава партии был предоставлен только список внесенных в него изменений.
Напомним, что Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года, но каждый раз получает отказ.
«Пришел ответ на наше заявление о регистрации партии «Россия Будущего». Аккурат в шестую годовщину наших попыток добиться регистрации партии. Как вы помните, сначала это был «Народный Альянс» — нам отказали и название украли; потом это была «Партия Прогресса» — нам отказали и название украли. Ну, и вот сейчас «Россия Будущего»», - написал Навальный в своем блоге.