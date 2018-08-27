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Политика
27 августа 14:55

«Единая Россия» выдвинула на муниципальных выборах на Алтае 55 человек с судимостью

Большая часть кандидатов на муниципальные должности имеет судимости за кражу, растрату и хулиганство. Но есть кандидаты и с более серьезными статьями

На муниципальных выборах в республике Алтай в списке кандидатов от «Единой России» оказалось 55 человек с судимостями. Об этом сообщает издание Una Cultura со ссылкой на данные региональной избирательной комиссии.

Большая часть кандидатов на муниципальные должности имеет судимости за кражу, растрату и хулиганство. Но есть кандидаты и с более серьезными статьями, например, изнасилование, организация преступного сообщества и даже угроза убийством.

Один кандидат от «Единой России» имеет судимость за угон, а другой - за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, сообщает Altapress.

Больше всего судимостей имеет Амыр Калташев, который избирается в Усть-Канский совет депутатов. У него их пять, две из которых погашены.

Два человека из партийного списка «ЕР» избираются повторно. Это глава района в Улагане Никита Санин и спикер райсовета Евгений Чильчинов. У обоих имелись судимости по статье «Хулиганство».

 

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