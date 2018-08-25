Против главы Серпуховского района возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна, но его адвокаты об этом не были уведомлены
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна, но его адвокаты об этом не были уведомлены. В настоящее время Шестун находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.
По данным издания «Гражданские силы.ру», которое ссылается на постановление о возбуждении уголовного дела, Шестуна подозревают в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, легализации имущества с использованием служебного положения.
Такие же дела возбуждены в отношении соратников Александра Шестуна депутата Серпуховского районного Совета депутатов Бориса Криводубского и гендиректора ООО «Центр» Сергея Самсонова.
Пресс-секретарь главы Серпуховского района Влада Русина сообщила, что адвокаты Шестуна не владеют информацией о возбуждении нового уголовного дела.
По версии следствия, Александр Шестун вел незаконную бизнес-деятельность, которая выражалась в том, что он в сговоре с Криводубским и Самсоновым занимались мошеннической легализацией имущества, которое приобрели преступным путем с использованием служебного положения.
В СКР считают, что Шестун через Криводубского и Самсонова якобы незаконно управлял компаниями «Бестр-строй», «Ока-ФМ», Серпуховской общественной организацией «Серпуховской союз предпринимателей и промышленников».
Сейчас Александр Шестун находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно предоставил коммерческой фирме землю под строительство магазина.
Сам Александр Шестун считает свое уголовное преследование местью губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку мусорного протеста.