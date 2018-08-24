Меню
Политика
Россиянам доплатят за отдых на родине
Политика
24 августа 11:48

«Новая газета» попросила Сергея Собянина запретить Рамзану Кадырову со свитой въезд в Москву

​Редакция «Новой газеты» написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «не пускать на территорию столицы главу Чечни Рамзана Кадырова»

Фото: Открытая Россия

Редакция «Новой газеты» написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «не пускать на территорию столицы главу Чечни Рамзана Кадырова». Таким образом редакция отреагировала на слова Кадырова о запрете въезжать в Чечню всем «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией».

22 августа Рамзан Кадыров встретился с сотрудниками МВД Чечни и в своем выступлении вспомнил публикацию «Новой газеты», посвященную недавнему нападению чеченских подростков на «вооруженных до зубов чеченских полицейских».

«Из выступления Кадырова очевидно следует, что критика, высказанная в статье „Новой газеты“ в отношении методов, которыми в Чечне пытаются бороться с современным терроризмом, сильно расстроила Рамзана Ахматовича. До такой степени, что он запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем „так называемым правозащитникам“, которые занимаются „болтологией“ и „пишут бумаги в своих кабинетах“», — говорится в обращении «Новой газеты».

По мнению журналистов, данное заявление г-на Кадырова «содержит в себе уже не столько признаки экстремизма, сколько ничем не замутненного сепаратизма, который федеральная власть России пыталась вылечить в Чечне все эти годы».

«Новая» просит Сергея Собянина запретить Рамзану Кадырову въезд в Москву, где точно «станет спокойней без его свиты, „порше-кайенов“ и прочих кортежей с номерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного региона».

Напомним, 20 августа в Грозном и Шалимском районе Чечни вооруженные ножами и взрывными устройствами подростки совершили четыре атаки на полицейских. Все пятеро нападавших были ликвидированы. Им было от 11 до 17 лет.

После инцидента чеченские силовики задержали десятки родственников и знакомых нападавших, сообщает портал «Кавказ. Реалии».

Материалы по теме
Племянник Рамзана Кадырова распорядился провести уборку кладбищ силами бюджетников
Глава Чечни предложил сделать ДНК-тест вывезенным из России в Ирак детям
Власти Чечни ввели санкции против Дональда Трампа и Ангелы Меркель
Сейчас на главной
Горячие новости
На заводах Nissan и Toyota в Петербурге зафиксирована вспышка гепатита А
По данным санитарного ведомства, на сегодняшний день официально подтвержден диагноз гепатит А у 18 человек. Питерское издание «Фонтанка» сообщает о «десятках зараженных»
Горячие новости
«Калашников» представил свой электрокар. Он составит конкуренцию Tesla
Российский концерн «Калашников» представил на выставке «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1, который может составить конкуренцию автомобилю Tesla
Горячие новости
Картошечка для Росгвардии
Борцы с коррупцией считают, что премьеру или его близким людям принадлежит предприятие, которое по госконтрактам поставляет продукты для нужд «Росгвардии»
Горячие новости
В Курске полиция задержала школьника из-за футболки с фамилией Навального
Полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах
Авторская колонка
Смрад отечества
«Дым отечества» Константина Симонова, стал для жителей Подмосковья за последние пять лет, смрадом отечества. Московская область угорает в чаду подмосковных помоек, гордо именуемых в официальных бумагах, полигонами ТБО, или по новому, ТКО, что впрочем, не меняет сути.
Дижур Николай
Горячие новости
Приложение аренды жилья в Крыму удалили из App Store из-за санкций
​Американская компания Apple в рамках исполнения санкций против Крыма удалила из магазина приложений App Store сервис краткосрочной аренды жилья на полуострове «Суточно.ру»
Каршеринг
Осторожно, каршеринг!
Не претендуя на роль судей, которые подпишут приговор проекту пользования арендованными автомобилями, сегодня мы просто расскажем о том, что происходит в мире каршеринга, в какие истории и на какие деньги порой попадают клиенты
Горячие новости
Президент хороший - правительство плохое
Президент Владимир Путин в ближайшее время может объявить о смягчении пенсионной реформы. Под смягчением имеется в виду повышение пенсионного для женщин не до 63 лет, а до 60
Горячие новости
Власти подключили к популяризации пенсионной реформы блогеров
Российские власти в рамках популяризации пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию, привлекли к «работе с населением» популярных блогеров
Горячие новости
​Московские власти могут вернуть автомобили на Старый Арбат
Московские власти рассматривают вопрос об организации автомобильного движения на Старом Арбате. По мнению чиновников, появление транспортных средств «оживит улицу»
Горячие новости
Штаб Навального выявил картельный сговор на торгах Южного административного округа Москвы
Московское управление ФАС требует возбудить дело по факту картельного сговора между несколькими компаниями, которые могут быть аффилированы с чиновниками ЮАО
Горячие новости
Правозащитники предложили отменить статью об оскорблении чувств верующих
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с предложением отредактировать федеральное законодательство об экстремизме и декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих (148 статья УК РФ)
обманутые дольщики
Парадокс Ванчугова
Сегодня арест любого застройщика вызывает чувство глубокого удовлетворения у многочисленных обманутых дольщиков и миллионов им сочувствующих. Однако дело Ванчугова не укладывается в привычные шаблоны, и рвению следователей, чиновников и судей нет логического объяснения.
Горячие новости
«Диссернет» нашел плагиат в научной работе губернатора Липецкой области
Эксперты сообщества «Диссернет» нашли некорректные заимствования в в докторской диссертации губернатора Липецкой области Олега Королева. На основании этой научной работы глава региона получил степень доктора наук
Горячие новости
В России учредили медаль за вклад в строительство Крымского моста
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Мост через Керченский пролив был открыт для транспорта весной этого года
Горячие новости
Власти Кипра заблокировали банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга
Власти США считают приоритетной работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», в том числе с Кипром и Латвией
Горячие новости
Властям предложили повысить НДФЛ для богатых россиян до 20%
В России могут ввести повышенный налог на доходы физических лиц для граждан с доходом в размере от 5 млн рублей в год и более. НДФЛ для них предлагается установить в размере 20% вместо действующих 13%
Авторская колонка
Иду в осведомители. Заработаю бабло
Министерство юстиции России утвердило, что граждане, помогающие сотрудникам полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, будут получать вознаграждение от 50 тыс. до 10 млн. рублей.
Ганапольский Матвей