«Новая газета» попросила Сергея Собянина запретить Рамзану Кадырову со свитой въезд в Москву
Редакция «Новой газеты» написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «не пускать на территорию столицы главу Чечни Рамзана Кадырова»
Редакция «Новой газеты» написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «не пускать на территорию столицы главу Чечни Рамзана Кадырова». Таким образом редакция отреагировала на слова Кадырова о запрете въезжать в Чечню всем «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией».
22 августа Рамзан Кадыров встретился с сотрудниками МВД Чечни и в своем выступлении вспомнил публикацию «Новой газеты», посвященную недавнему нападению чеченских подростков на «вооруженных до зубов чеченских полицейских».
«Из выступления Кадырова очевидно следует, что критика, высказанная в статье „Новой газеты“ в отношении методов, которыми в Чечне пытаются бороться с современным терроризмом, сильно расстроила Рамзана Ахматовича. До такой степени, что он запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем „так называемым правозащитникам“, которые занимаются „болтологией“ и „пишут бумаги в своих кабинетах“», — говорится в обращении «Новой газеты».
По мнению журналистов, данное заявление г-на Кадырова «содержит в себе уже не столько признаки экстремизма, сколько ничем не замутненного сепаратизма, который федеральная власть России пыталась вылечить в Чечне все эти годы».
«Новая» просит Сергея Собянина запретить Рамзану Кадырову въезд в Москву, где точно «станет спокойней без его свиты, „порше-кайенов“ и прочих кортежей с номерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного региона».
Напомним, 20 августа в Грозном и Шалимском районе Чечни вооруженные ножами и взрывными устройствами подростки совершили четыре атаки на полицейских. Все пятеро нападавших были ликвидированы. Им было от 11 до 17 лет.
После инцидента чеченские силовики задержали десятки родственников и знакомых нападавших, сообщает портал «Кавказ. Реалии».