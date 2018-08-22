«Диссернет» нашел плагиат в научной работе губернатора Липецкой области
Эксперты сообщества «Диссернет» нашли некорректные заимствования в в докторской диссертации губернатора Липецкой области Олега Королева. На основании этой научной работы глава региона получил степень доктора наук
Эксперты сообщества «Диссернет» нашли некорректные заимствования в в докторской диссертации губернатора Липецкой области Олега Королева. На основании этой научной работы глава региона получил степень доктора экономических наук.
Написанная в 2017 году диссертация на тему «Социально-экономическое развитие региона и его предприятий на основе повышения эффективности человеческого капитала» не прошла проверку на антиплагиат.
Эксперты при проверке научной работы учитывали заимствования без указания ссылки на источник. Это является нарушением требований, предъявляемых регламентом высшей аттестационной комиссии к оформлению научных работ.
В диссертации липецкого губернатора нашли заимствования из пяти других работ, а в списке литературы он указал только одного автора — Татьяну Овчинникову. Один из основателей «Диссернета» Андрея Заякин сообщил, что из 393 страниц научной работы губернатора 132 страницы являются плагиатом.
«Мы не определяем плагиат в процентах, потому что исходим из того, что нельзя быть «немножко беременной». Плагиат либо есть, либо нет», - заявил эксперт, слова которого приводит липецкая газета «МОЕ».
Примечательно, что сейчас лишить главу региона научной степени невозможно, так как срок давности подачи заявления истек.
Отметим также, что проверка диссертации Олега Королева проводилась по инициативе депутата областного совета Олега Хомутинникова.
«К сожалению, работа была написана в 2007 году и лишить ученой степени губернатора не получится. Что теперь должен сделать Королёв? Знаю точно, что должен сделать нормальный человек: прокомментировать результаты экспертизы», - заявил депутат.
Глава пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик заявил, что у губернатора «есть другие проблемы».