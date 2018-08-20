Жителей подмосковного города лишили возможности проголосовать на выборах губернатора
Жители военного городка Серпухов-15 или Курилово Московской области лишили возможности проголосовать на выборах губернатора региона 9 сентября 2018 года
Жители военного городка Серпухов-15 или Курилово Московской области лишили возможности проголосовать на выборах губернатора региона 9 сентября 2018 года.
Портал «Оka.FM» со ссылкой на Мособлизбирком сообщает, что списки избирателей из этого населенного пункта передадут в Калужскую область, а действующие участковые избирательные комиссии (2964 и 2965) не откроются 9 сентября.
Местные СМИ сообщают, что ТИК Серпуховского района предпринимает попытки закрыть участки для голосования. Серпухов-15 (Курилово) входит в состав Серпуховского района, но избирком включил городок в избирательный округ соседнего региона.
Согласно решению губернатора региона Андрея Воробьева от 2016 года, несколько подмосковных городков были переданы в Калужскую область. Курилово (Серпуховской район) оказался в этом списке. Местные жители выступали против этого решения, однако их никто не послушал.
Жители городка отметили, что переход в Калужскую область автоматически влечет за собой сокращение размера зарплат бюджетников, падение стоимости жилья, а также перевод государственных и социальных служб в Калужскую область.
Фактически жители Курилова сейчас живут наполовину в Московской области, а наполовину - в Калужской области, а подмосковным властям их голоса на выборах губернатора не нужны.