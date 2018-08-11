Губернатор Подмосковья сбежал от жителей Воскресенска и их «неудобных» вопросов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в разгар своей предвыборной кампании сбежал от избирателей из Воскресенка из-за того, что те задавали ему «неудобные вопросы»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в разгар своей предвыборной кампании сбежал от избирателей из Воскресенка из-за того, что те задавали ему «неудобные вопросы». Местные жители кричали убегающему губернатору вслед «Позор!».
В Воскресенск Андрей Воробьев прибыл в рамках предвыборной программы для осмотра городской больницы. На улице губернатора ждали местные жители, у которых накопилось много вопросов к главе региона. В частности, жители Воскресенска хотели пообщаться с Воробьевым на тему мусоросжигательного завода, который власти планируют построить в их районе.
Один из присутствующих возмутился, что по телевидению рассказывают, что на месте строительства мусоросжигательного завода «люди не живут», однако это является ложью. В ответ Воробьев коротко ответил, что это «неправда», сел в свой автомобиль и быстро уехал.
Жители Воскресенка кричали вслед уезжающему губернатору «Позор!», сообщает портал News.ru.
Отметим, что губернатор Московской области не в первый раз убегает от недовольных граждан. Аналогичный инцидент произошел в марте этого года в Волоколамске, после того как в городе произошел выброс свалочного газа в мусорной свалки «Ядрово». Тогда десятки детей обратились за медицинской помощью из-за отравления свалочным газом.
Губернатор прибыл в город, но испугался разъяренных граждан и не стал с ними общаться. Жители Волоколамска забросали г-на Воробьева снежками.