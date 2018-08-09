Басманный суд продлил арест Александру Шестуну на три месяца
Басманный суд Москвы продлил срок ареста главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну на три месяца. Следствие подавало в суд ходатайство об аресте Шестуна на четыре месяца
Басманный суд Москвы продлил срок ареста главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну на три месяца. Следствие подавало в суд ходатайство об аресте Шестуна на четыре месяца.
Защита главы Серпуховского района просила освободить его из-под стражи. Сам обвиняемый заверил суд, что не собирается скрываться от следствия.
«Медуза» сообщает, что до заседания Шестун пытался поцеловать своих детей, которые пришли в суд, однако приставы не дали ему это сделать.
Напомним, Александр Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава Серпуховского района незаконно передал частной компании земельный участок под строительство магазина.
Александр Шестун считает уголовное дело местью губернатора Московской области Андрея Воробьева.