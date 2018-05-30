Дети высокопоставленных чиновников будут все чаще занимать важные государственные посты
Российские политологи сообщили о росте случаев назначения на руководящие должности детей высокопоставленных чиновников. Практика продвижения по службе отпрысков чиновников была в нашей стране всегда, но в последнее время эта тенденция заметно усилилась
Российские политологи сообщили о росте случаев назначения на те или иные руководящие должности детей высокопоставленных чиновников. Практика продвижения по службе отпрысков чиновников была в нашей стране всегда, но в последнее время эта тенденция заметно усилилась.
В новом докладе фонда «Петербургская политика» под названием «Преемники 2.0 (аристократы)» сообщается, что пока практика продвижения детей и других членов семьи на высокие посты в госслужбе и в бизнесе распространена далеко не тотально, но очевидно, что такая тенденция нарастает.
«Психологические и политические барьеры на ее пути постепенно исчезают», - отмечают политологи.
Согласно прогнозу экспертов, кадровые конкурсы в будущем будут проводиться лишь за средние управленческие позиции. При этом победители конкурсов будут допущены лишь к управлению, но не к контролю над активами и ресурсами, сообщает «Дождь».
Последним примером «аристократической» модели в управлении политологи называют назначение сына главы Совета Безопасности России Николая Патрушева Дмитрия министром сельского хозяйства.
Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин отметил, что в России сейчас влиятельные люди ориентированы не на то, чтобы развивать государство, а на то, чтобы получать ренту с тех должностей, которые они занимают. «Родители уже свое получили, теперь очередь детей», - заявил эксперт.