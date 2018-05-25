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25 мая 10:40

Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили отставку Ройзмана и отменили прямые выборы мэра

Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу, 25 мая, приняли отставку мэра города Евгения Ройзмана. «За» проголосовали 33 депутата. Еще шесть парламентариев проголосовали против. Евгений Ройзман объяснил свой уход отменой прямых выборов мэра в Екатеринбурге

Фото: patriot-su-rf.ru

Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу, 25 мая, приняли отставку мэра города Евгения Ройзмана. «За» проголосовали 33 депутата. Еще шесть парламентариев проголосовали против. Евгений Ройзман объяснил свой уход отменой прямых выборов мэра в Екатеринбурге.

На сегодняшнем заседании депутаты гордумы не только приняли отставку мэра, но и внесли поправки в Устав Екатеринбурга, которые отменяют народные выборы градоначальника.

Закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга был принят депутатами Законодательного собрания Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Теперь мэра будут выбирать депутаты.

Евгений Ройзман, который руководил Екатеринбургом пять лет, назвал закон унизительным и противоречащим интересам жителей города. Мэр отметил, что для отмены выборов необходимо было внести соответствующие поправки в Устав Екатеринбурга, но он отказался ставить свою подпись. «У меня остался единственный способ не участвовать в этом – уйти в отставку», - заявил Евгений Ройзман.

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