Избирком КЧР опроверг повторное голосование на выборах. Просто многие избиратели носят бороды
Избирательная комиссия Карачаево-Черкессии не нашла нарушений избирательного законодательства во время проведения выборов президента России 18 марта 2018 года. Жалобу на нарушения подала в избирком юрист «Открытой России» Анастасия Буракова
Избирательная комиссия Карачаево-Черкессии не нашла нарушений избирательного законодательства во время проведения выборов президента России 18 марта 2018 года. Жалобу на нарушения подала в избирком юрист «Открытой России» Анастасия Буракова.
В жалобе юриста говорилось о фактах повторного голосования одних и тех же избирателей. В ответе избиркома КЧР отмечается, что данный факт подтвердить не представляется возможным, а люди кавказской национальности в большинстве своем носят бороды, таким образом утверждение «об одних и тех же лицах» у рабочей группы вызывает сомнение.
Анастасия Буракова в своем Facebook отметила, что проверка по ее жалобе заняла у избирательной комиссии два месяца.
По словам юриста «Открытой России», 18 марта на участках были вбросы бюллетеней, избирателей подвозили централизованно и сверяли голосовавших по спискам. Наблюдатели от «Единой России» и Общественной палаты мешали ей следить за ходом голосования, а избирательные комиссии отказывались иногда принимать жалобы наблюдателей.
После выборов член республиканского избиркома Андрей Давыдов в беселе с телеканалом «Дождь» подтвердил данные о «беспрецедентном» количестве нарушений в регионе.