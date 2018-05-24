Без избранных
Российские власти последовательно избавляются от независимых политиков, избранных гражданами
22 мая глава Екатеринбурга и председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений Ройзман подал заявление об отставке. Он заявил, что не желает как глава города принимать участие в приведении Устава Екатеринбурга в соответствие со свежепринятым 3 апреля законом Свердловской области, согласно которому глава Екатеринбурга будет избираться из числа депутатов городской Думы, а глава администрации должен приниматься на работу депутатами Думы по контракту по результатам конкурса, где ключевой пакет голосов контролируется губернатором.
Евгений Ройзман был избран главой Екатеринбурга на прямых выборах 8 сентября 2013 года, получив 33,31 процента голосов избирателей, его противник, выдвинутый «Единой Россией» Яков Силин, набрал 29,71 процента. В городе, где проживает более 1 млн избирателей, соперников разделили 12 990 голосов. По многочисленным свидетельствам, избирательная система была готова сфальсифицировать результаты, но в администрации президента ночью, во время подсчета голосов, приняли политическое решение: оставить всё как есть.
В Екатеринбурге до последнего времени действовала достаточно уникальная система выборов главы города, предусмотренная законом о местном самоуправлении: прямым голосованием граждан избирался не глава администрации города, а председатель городской Думы. То есть избранный глава Екатеринбурга не управляет городом, он выполняет представительские функции и возглавляет городской парламент.
Главный политический оппонент Евгения Ройзмана, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал в администрации президента и провёл через подконтрольное себе Законодательное собрание Свердловской области закон, согласно которому Екатеринбург переходит от прямых выборов главы города к скандально знаменитой «двуглавой» системе, действующей в большинстве региональных столиц и других крупных городов.
Очевидная цель этого закона – не допустить возможной второй победы сохранившего высокую популярность и общественное влияние Ройзмана. И теперь прямых выборов главы Екатеринбурга не будет. Именно на сессии Екатеринбургской городской Думы 22 мая депутаты должны были обсудить изменения в Устав города, которые предстояло во исполнение нового областного закона разработать, вынести на публичные слушания и принять.
Участвовать в этой «работе» Евгений Ройзман отказался. Прямо на заседании Думы он заявил об отставке и объявил заседание закрытым. «Убивать» Устав Екатеринбурга будут без него.
В заявлении об отставке он написал: «Не желая принимать участия в процессе рассмотрения изменений в Устав Екатеринбурга, внесённых в связи с отменой прямых выборов главы Екатеринбурга, так как эти поправки противоречат интересам Екатеринбурга и являются прямым обманом жителей города, на основании пункта 2 части 6 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заявляю о своей отставке по собственному желанию».
Право определять форму наделения полномочиями глав муниципалитетов власти России передали аконодательным собраниям регионов в 2014 году, внеся изменения в федеральный закон о местном самоуправлении. Это выглядело дико: согласно Конституции, структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно – то есть или непосредственно на референдуме, или через местных депутатов, решением муниципальных парламентов, закрепленным в уставах.
Но чуткий ко всем веяниям государственной власти Конституционный Суд, рассмотрев запрос депутатов Государственной Думы, не нашел в новой норме закона нарушений Конституции. И по всей стране покатилась чума принятий региональных законов, с помощью которых губернаторы «брали города».
В Псковской области аналогичным законом установлены прямые выборы глав всех 24 муниципальных районов, но для Пскова и Великих Лук определена «двухголовая» система: глава и голова. Когда принимался этот закон в Псковском областном Собрании пятого созыва, я вносил поправку о прямых выборах глав городов. Отклонили. Два раза подряд в областном Собрании шестого созыва вносилпроект закона о возвращении прямых выборов. Отклонили.
Боятся прямых выборов. Боятся прямой воли горожан.
Раздираемая внутренними политическими и экономическими противоречиями, «двухголовая» система разрушила все возможности влияния граждан на руководителей городов: глава города обязан своей должностью депутатам, а глава администрации – депутатам и губернатору. Жители, что называется, рядом не стояли. Города представляют особую опасность для властей. Население достаточно широко информировано, пользуется интернетом, экономически более независимо и политически более самостоятельно. Выборы в городах легче контролировать, чем в сельской местности с массовым выездным голосованием.
При этом любая победа оппозиции в политически значимых городах становится событием, выходящим за рамки города и региона. А победитель на таких выборах – уже не только региональный, но федеральный политик. Таким политиком и стал Евгений Ройзман. И такой политик не входил в «плановый» политический ландшафт Евгения Куйвашева.
Но Куйвашев здесь не сам по себе, он – часть той самой «вертикально интегрированной» политической системы, которая не терпит не просто неподконтрольных людей, но лидеров, способных если не сломать вертикаль, то стать сильной помехой для неё, стать альтернативой.
И в этом смысле местное самоуправление само по себе, а тем более его избранные лидеры – органический враг вертикальной власти, потому что сам принцип местного самоуправления – это самоорганизация граждан под свою ответственность для реализации своего права на обустройство жизни.
Самостоятельные и ответственные граждане категорически неприемлемы для нынешних властей России. Они представляют для этих властей прямую и непосредственную угрозу. А лидеры таких граждан – лидеры гражданского общества – являются для этих властей политическими противниками по определению, вне зависимости от партийной принадлежности.
«Умные нам не надобны. Надобны верные», – написали братья Стругацкие в романе «Трудно быть богом» в 1962 году.
Государственная система России сегодня изживает умных и плодит верных. Серых. А «там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные». Лишение граждан права избирать глав городов – это размножение серых и верных, на спинах которых к власти приходят чёрные. Российским властям нужна сегодня страна без свободно избранных народных лидеров. Им нужна страна верных и серых, им нужна власть чёрных.
Отказ участвовать в беззаконии, даже если это предписывает тебе закон – это действие по защите личного достоинства и гражданского общества. Даже когда нас мало и у нас нет никакого численного перевеса, наша задача проста: сохранить лицо, не смешаться с верными и серыми, не поддерживать чёрных властителей, не прервать традицию свободомыслия. И если для этого необходимо уйти в отставку – нужно уходить.
Отставка с должности – это не тупик. Тупик — это состояние государства, в котором не могут свободно избираться свободные люди. И с каждым новым тупиком несвободы государство загоняет себя в лабиринт, выхода из которого у него нет и не может быть, потому что оно решает одну задачу – не дать обществу развиваться свободно. Эту задачу можно решить временно, но невозможно решить навсегда.
Найти выход из этого лабиринта смогут только свободные граждане. Уничтожение свободно замещаемых по воле избирателей должностей число свободных граждан не сократит, а время выбираться из лабиринта всё равно настанет.
Время избранных приходит всегда. Будем уверены в себе и терпеливы. История любит уверенных и терпеливых.
Источник - www.gubernia.pskovregion.org