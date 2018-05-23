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23 мая 17:12

Бизнесмены предложили запретить чиновникам отдыхать в «санкционных» странах

Российское бизнес-сообщество предложило чиновникам отказаться от отдыха в странах, которые ввели санкции против нашей страны. Соответствующее письмо предприниматели направили спикеру Госдумы и спикеру Совета Федерации

Фото: foto.cheb.ru

Российское бизнес-сообщество предложило чиновникам отказаться от отдыха в странах, которые ввели санкции против нашей страны. Соответствующее письмо предприниматели направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки», - говорится в обращении бизнес-сообщества.

За нарушение этой нормы бизнесмены предлагают увольнять чиновников с занимаемых должностей.

Глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков считает, что чиновники должны быть образцом для поведения всех граждан. «Именно поэтому недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и "культурные" санкции», - заявил предприниматель, слова которого приводит РИА Новости.

Глава «АВАНТИ» также раскритиковал чиновников, которые имеют недвижимость за границей, и чьи дети учатся не в России.

«Складывается ситуация, при которой бюджетные деньги Российской Федерации, выплаченные в качестве заработной платы государственным служащим, направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли», - отметил Янсуков.

Руководитель организации считает, что российские чиновники во время пребывания за границей могут стать объектом вербовки, а их дети — самым действенным рычагом давления.

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