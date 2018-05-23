Олигархически-бюрократический капитализм уничтожает мою страну
Кремлёвская пропаганда зачем-то упорно перевирает мои слова о, якобы, «отказе от борьбы за пост мэра». Никогда и нигде я ни о каком отказе не говорил.
Моя позиция ясна. Она следующая: Я не ухожу из выборного московского мэрского процесса и не говорил об этом никогда. Все, кто утверждают обратное — лгут или заблуждаются. Я благодарю всех, кто проголосовал за меня в ходе праймериз и их голоса — это важнейшая политическая поддержка, доверие, которым нельзя пренебречь. Это раз.
Я подчинюсь любому решению коалиции левых сил (КПРФ и Левого фронта) по выдвижению единого кандидата. Поскольку для меня важны не личные амбиции, но политический процесс в интересах победы левой оппозиции. А консолидация — важнейшая задача текущего политического момента. Это два.
Решение о выдвижении единого и, на мой взгляд, единственного кандидата от левых сил примет Пленум КПРФ в начале июня. Выдвинут меня — подчинюсь решению товарищей, буду бороться за пост мэра. Выдвинут любого другого кандидата — поддержу его всеми силами. Это три.
У меня нет личных карьерных амбиций. Я не хочу занять никакое политическое «местечко». Я считаю, что олигархически-бюрократический капитализм уничтожает мою страну и мой народ, превращает Россию, бывший СССР, в колонию мирового капитала. И только левая оппозиция способна этому противостоять. Поэтому работа на ее сплочение, концептуализацию и победу — важнейшая задача каждого нормального патриота.
Источник - www.facebook.com/shevchenko.maxim.leonardovich