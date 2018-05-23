Меню
Политика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Авторская колонка
23 мая 13:09
Шевченко Максим

Журналист

Все авторы

Олигархически-бюрократический капитализм уничтожает мою страну

Кремлёвская пропаганда зачем-то упорно перевирает мои слова о, якобы, «отказе от борьбы за пост мэра». Никогда и нигде я ни о каком отказе не говорил.

Моя позиция ясна. Она следующая: Я не ухожу из выборного московского мэрского процесса и не говорил об этом никогда. Все, кто утверждают обратное — лгут или заблуждаются. Я благодарю всех, кто проголосовал за меня в ходе праймериз и их голоса — это важнейшая политическая поддержка, доверие, которым нельзя пренебречь. Это раз.

Я подчинюсь любому решению коалиции левых сил (КПРФ и Левого фронта) по выдвижению единого кандидата. Поскольку для меня важны не личные амбиции, но политический процесс в интересах победы левой оппозиции. А консолидация — важнейшая задача текущего политического момента. Это два.

Решение о выдвижении единого и, на мой взгляд, единственного кандидата от левых сил примет Пленум КПРФ в начале июня. Выдвинут меня — подчинюсь решению товарищей, буду бороться за пост мэра. Выдвинут любого другого кандидата — поддержу его всеми силами. Это три.

У меня нет личных карьерных амбиций. Я не хочу занять никакое политическое «местечко». Я считаю, что олигархически-бюрократический капитализм уничтожает мою страну и мой народ, превращает Россию, бывший СССР, в колонию мирового капитала. И только левая оппозиция способна этому противостоять. Поэтому работа на ее сплочение, концептуализацию и победу — важнейшая задача каждого нормального патриота.

Источник - www.facebook.com/shevchenko.maxim.leonardovich 

Сейчас на главной
Горячие новости
Владельцы новых машин с 1 июля не смогут получить полисы ОСАГО
Владельцы новых автомобилей с 1 июля могут столкнуться с проблемами в оформлении полисов ОСАГО в связи с прекращением выдачи паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде
Горячие новости
Велосипедистов обяжут платить налоги и сдавать экзамен в ГИБДД
Депутат Госдумы «Единой России» Виталий Милонов предложил на законодательном уровне ввести ряд обязанностей для велолюбителей. Он считает, что для велосипедистов нужно ввести налоги, регистрацию и экзамены на знание ПДД
Горячие новости
Ничего личного. Просто бизнес
Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями миллиардера Олега Дерипаски из-за американских санкций. Банк не будет выдавать структурам бизнесмена новые кредиты до тех пор, пока санкции с них не будут сняты
Горячие новости
Нельзя безнаказанно критиковать «Газпром» и «Роснефть»
Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, который был одним из авторов отчетов, содержащих критику в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснефть»
Горячие новости
Российские власти запретят работу сервиса Booking.com
В России могут запретить работу популярного сервиса онлайн-бронирования гостиниц Booking.com. С соответствующим предложением к Ростуризму обратилось руководство Министерства культуры
Горячие новости
Отсутствие новостей тоже хорошая новость
В городе-курорте Сочи в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня, на 10 суток отключили телевидение и радио. Краснодарский радиотелевизионный передающий центр ограничил трансляции из-за светового оформления телебашни
Горячие новости
Доходное место
Высокопоставленные сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 год. самый большой доход задекларировал глава управления по Ставропольскому краю Александр Иваницкий
Горячие новости
За тебя калым отдам, но «Приору» не продам
«АвтоВАЗ» начал выпускать «Приору» в 2007 году, а сейчас считает этот автомобиль устаревшим. Тем не менее, именно «Приора» стала самым популярным российским автомобилем, и долгое время являлась лидером продаж
Горячие новости
Уволился с госслужбы? Расслабляться рано
Депутаты Госдумы 22 мая приняли в первом чтении законопроект о контроле за расходами бывших чиновников. Документ был предложен Генпрокуратурой и внесен на рассмотрение парламента президентом Владимиром Путиным
Общество
Ты тушил – тебе и сидеть
Против пожарного из Кемерово Сергея Генина, который был командиром звена газодымозащитной службы при тушении огня в «Зимней вишне», не только возбудили уголовное дело, но и взяли под стражу. Неужели реальный спасатель ответит за трагедию в «Зимней вишне» вместо ее подлинных виновников?
Горячие новости
Подмосковный бизнес пожаловался силовикам на губернатора
Руководство подмосковной компании «Капитал плюс» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на губернатора Московской области Андрея Воробьева
Горячие новости
Британские фанаты пообещали России «третью мировую»
Футбольные фанаты из Великобритании пригрозили устроить «третью мировую войну» на Чемпионате мира по футболу в России. Анонимный представитель группировки Smoggies Elite сообщил, что «русские реально не понимаю, что их ждет».
Горячие новости
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении контрсанкций
В окончательной редакции законопроекта отсутствуют упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться контрсанкции, однако документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья
Горячие новости
Компания «РЖД» будет составлять свои «черные списки» пассажиров
Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в «черные списки» пассажиров, нарушающих общественный порядок, предполагается вносить на год, а затем снимать ограничения
Горячие новости
Хоккеисты потратили 26 млн рублей на водку и икру
Финские журналисты обнаружили счета российской делегации из отеля в Копенгагене, согласно которым россияне в основном заказывали икру и крепкий алкоголь. Пик потребления пришелся на 17 мая, когда национальная сборная проиграла Канаде
Горячие новости
Дмитрий Кобылкин предложил решать экологические проблемы на деньги граждан
Новый глава Министерства природных ресурсов и экологии предложил привлечь средства населения на решение экологических проблем в стране. Министр считает, что в этом вопросе не стоит рассчитывать на доходы от нефтяной отрасли
Горячие новости
Детство, детство, ты куда бежишь
Период детства могут продлить с 21 года до 30 лет. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на конференции «Единой России» «Направление 2026»
Горячие новости
Прохоров подал иск к Навальному на 1 рубль
Глава группы «Онэксим» подал иск в Люблинский суд Москвы к оппозиционеру Алексею Навальному о защите своих чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для обращения в суд стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о вилле Александра Хлопонина