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Политика
23 мая 00:02

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за расходами бывших чиновников

Депутаты Госдумы 22 мая приняли в первом чтении законопроект о контроле за расходами бывших чиновников. Документ был предложен Генпрокуратурой и внесен на рассмотрение парламента президентом Владимиром Путиным

Депутаты Госдумы 22 мая приняли в первом чтении законопроект о контроле за расходами бывших чиновников. Документ был предложен Генпрокуратурой и внесен на рассмотрение парламента президентом Владимиром Путиным. Цель законопроекта состоит в том, чтобы лишить коррупционера возможности воспользоваться незаконно полученными средствами.

Документ предполагает контроль за соответствием расходов бывших чиновников их доходам, полученным во время работы на государственной должности, предусматривавшей декларирование доходов. Контроль за расходами бывшего чиновника возлагается на Генпрокуратуру, а объекта проверки уведомят об этом в письменном виде.

Контроль сделок ведется в течение 6 месяцев с даты увольнения человека с государственной службы, «если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году совершения сделки».

Проверяться будут сделки по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг.

Помимо контроля расходов в антикоррупционном законопроекте прописано право руководителей госкорпораций и внебюджетных фондов получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений о доходах и расходах.

Законопроект также устанавливает возможность обращения взыскания на денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества коррупционера, если обращение этого имущества в доход государства невозможно.

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