Российское правительство в новом составе просуществует от силы два года
Телеграм-канал проанализировал состав правительства с точки зрения баланса интересов разных элитных группировок, ориентированных на влиятельных государственных менеджеров (например, Сергея Чемезова) или целые семьи
Российское правительство, сформированное 18 мая, просуществует в этом составе не более двух лет. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «Незыгарь».
Телеграм-канал проанализировал состав правительства с точки зрения баланса интересов разных элитных группировок, ориентированных на влиятельных государственных менеджеров (например, Сергея Чемезова) или целые семьи (например, семья Аркадия и Бориса Ротенбергов) и пришел к выводу, что нынешнее правительство создано на краткосрочную перспективу.
Новый кабинет министров «Незыгарь» назвал «первым коалиционным правительством, полностью состоящим из выдвиженцев кланов и политических групп влияния, лоббистов и „личных назначенцев“».
«Апогей расцвета российского Версаля. Но при всей мощи и красоте назначенцев [это] одна из самых хрупких и уязвимых госструктур за последнее время. Правительство создано на краткосрочную перспективу - два года. Первая фаза обновления - осень после прохождения ЧМ по футболу, вторая фаза - 2020–2021», - пишут авторы канала. После выборов в Госдуму в 2021 году правительство поменяют в рамках конституционной реформы.
«Незыгарь» также обращает внимание на изменившийся баланс кланов в новом составе правительства. «Правительство формируют кланы (политические группы), Ротенберги, Чемезов, Ковальчуки, Медведев - Сечин (отдельно и коалиционно), Собянин, силовики (питерские ветераны + карельская группа + защита конституции), Тимченко - Шойгу», - пишут авторы канала.