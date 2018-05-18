Чеченские депутаты внесли в Госдуму законопроект о трех президентских сроках
На рассмотрение в Госдуму внесен проект поправок в Конституцию страны, которые продлевают полномочия президента до трех сроков. Сейчас Конституция разрешает баллотироваться в президенты не более двух сроков подряд
Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы поправки в Конституцию страны, которые продлевают полномочия президента до трех сроков. Сейчас Конституция разрешает одному и тому же лицу баллотироваться в президенты не более двух сроков подряд.
В базе данных нижней палаты парламента указывается, что проект поправок вносится в статью основного закона «О сроках замещения должности президента Российской Федерации».
Ранее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что данная поправка в Конституцию «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».
Согласно действующему законодательству, президент избирается сроком на 6 лет. При этом он может быть избран лишь на два срока подряд.
В Кремле пока не прокомментировали инициативу чеченских парламентариев.