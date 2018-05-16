Силовики задержали трех чиновников из Серпуховского района после жалоб президенту
В Серпуховском районе Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали чиновников местной администрации и директора спортивного комплекса. Госслужащих подозревают в мошенничестве
В Серпуховском районе Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали чиновников местной администрации и директора спортивного комплекса. Госслужащих подозревают в мошенничестве, а глава района Александр Шестун связывает задержания с его видеообращениями к президенту Владимиру Путину.
14 мая сотрудники Главного управления МВД по Московской области задержали по подозрению в мошенничестве двух чиновников Серпуховской администрации, а также директора спортивного комплекса «Надежда», которых подозревают в мошенничестве.
Претензии у правоохранителей возникли к первому замглавы администрации сельского поселения Данковское Татьяне Конышевой, главному эксперту отдела капитального строительства администрации района Ольге Лисицыной и директору спортивного комплекса «Надежда» Татьяне Фокиной.
Татьяна Конышева по решению суда помещена под стражу. Пресс-секретарь Серпуховского городского суда Татьяна Леденева сообщила РБК, что глава сельского поселения подозревается в двух преступлениях, предусмотренных статьей «Мошенничество в особо крупном размере». Ольга Лисицына и Татьяна Фокина также подозреваются в мошенничестве в крупном размере.
Глава Серпуховского района Александр Шестун рассказал, что «все три женщины, возраст которых превышает 60 лет, были задержаны в ходе обысков, которые проводились по их месту жительства». По его данным, Конышеву подозревают в незаконном приобретении двух земельных участков площадью 12 соток, Лисицыну и Фокину - в незаконном расходовании бюджетных средств.
«Это был уже шестой обыск, связанный с уголовными делами, которые были возбуждены в отношении сотрудников администрации Серпуховского района. Вчера на квартиры сотрудников, а также в здание самой администрации приезжали оперативники на двух автобусах», - сообщил глава района.
Напомним, Александр Шестун ранее опубликовал в интернете несколько видеообращений к президенту Владимиру Путину. Он сообщил об оказании давления на него со стороны высокопоставленных сотрудников администрации Московской области и администрации президента РФ, а также со стороны силовиков. Высокопоставленные чиновники требуют от Шестуна прекратить согласовывать митинги против мусорного полигона и добровольно уйти в отставку. В случае отказа главе района пригрозили возбуждением против него уголовных дел.