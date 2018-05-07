Владимир Путин официально вступил в должность президента России
В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента Владимира Путина. Он вступил в должность главы государства в четвертый раз
В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента Владимира Путина. Он вступил в должность главы государства в четвертый раз.
На инаугурацию Владимир Путин отправился прямо из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля. Глава государства доехал до Большого Кремлевского дворца на лимузине «Кортеж» отечественного производства. Стоит отметить, что Путин впервые проехал на этом автомобиле.
В Андреевском зале БКД Владимир Путин принял присягу. Он поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
На инаугурации президента присутствовали около 5 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».