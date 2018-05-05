Экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков поможет Сергею Собянину на выборах
Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков примет участие в разработке предвыборной программы мэра столицы Сергея Собянина, а в случае его победы может вернуться в правительство города
Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков примет участие в разработке предвыборной программы мэра столицы Сергея Собянина, а в случае его победы может вернуться в правительство города. Официально г-н Собянин пока не объявлял о своем участии в мэрских выборах, но уже активно к ним готовится.
«Медуза» со ссылкой на два источника сообщает, что на этой неделе Сергей Капков встретился с ключевыми членами правительства Москвы и рассказал о предполагаемых тезисах предвыборной программы Сергея Собянина. Близкий к городскому правительству источник подтвердил, что Капков сотрудничает с Собяниным в качестве консультанта.
Предложения Сергея Капкова для предвыборной стратегии Сергея Собянина частично основаны на разработках программы долгосрочного развития России «Стратегия-2030», которая создавалась к третьему президентскому сроку Владимира Путина. Капков принимал участие в ее разработке.
Официально участие бывшего главы департамента культуры Москвы в предвыборной кампании Сергея Собянина в мэрии не комментируют.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Пока Сергей Собянин не объявлял о своем намерении принять участие в предвыборной гонке. Ранее о планах участвовать в выборах мэра Москвы заявили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и блогер Илья Варламов.