Супруга главы ФСО заработала в 2017 году больше чем все руководство службы
Руководители Федеральной службы охраны и члены их семей обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. Самый высокий доход задекларировала супруга главы ФСБ Дмитрия Кочнева
Руководители Федеральной службы охраны и члены их семей обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. Самый высокий доход задекларировала супруга главы ФСБ Дмитрия Кочнева.
Марина Медведева в 2017 году получила доход в размере 55,3 млн рублей. Ее доход превысил суммарный доход всех заместителей Дмитрия Кочнева и суммарный доход всех руководителей ФСБ России вместе с их близкими родственниками. Сам Дмитрий Кочнев заработал в пять раз меньше своей супруги – 11 млн рублей.
Супруга директора ФСО Дмитрия Кочнева является членом правления нефтехимической компании «Сибур» и директором компании по общекорпоративным вопросам Марина Медведева.
Марина Медведева имеет в собственности два земельных участка общей площадью в 4 тыс. кв. м, четыре квартиры, жилой и гостевой дома и легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4МATIC. Дмитрий Кочнев владеет только квартирой площадью 101,7 кв.м и автомобилем Renault Duster.
Пятеро заместителей директора ФСО, а также комендант Московского Кремля Сергей Хлебников, в сумме заработали в 2017 году 34 млн рублей. Совокупный доход всего руководства ведомства вместе с их супругами составил по итогам 2017 года 108,1 млн рублей.
Все руководство ФСБ России вместе с супругами заработало в 2017 году 42,6 млн рублей. Глава ведомства Александр Бортников задекларировал доход в размере 10,9 млн рублей.