Комиссия по помилованию предложила сократить срок экс-мэру Ярославля с 12 до 9 лет
Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным»
Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным».
«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову… Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет», - заявил омбудсмен, слова которого приводит РИА Новости.
Решение комиссии по помилованию будет направлено губернатору Ярославской области, а глава региона отправит свое решение в администрацию президента России.
В марте Евгений Урлашов направил президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
В августе 2016 года Евгения Урлашова приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей по обвинению во взятках. На сегодняшний день общий срок нахождения Урлашова под стражей с учетом времени, проведенного в СИЗО, составляет 4 года и 9 месяцев.