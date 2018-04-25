Власти Чечни ввели санкции против Дональда Трампа и Ангелы Меркель
Пока депутаты Госдумы еще только собираются обсудить законопроект о введении в отношении США ответных санкций, власти Чеченской республике уже приняли меры против американских и европейских чиновников
Пока депутаты Госдумы еще только собираются обсудить законопроект о введении в отношении США ответных санкций, власти Чеченской республике уже приняли меры против американских и европейских чиновников.
Глава региона Рамзан Кадыров сообщил о введении ответных санкций против президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и других западных политиков.
«Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», - заявил глава Чечни, слова которого приводит РИА Новости.
Рамзан Кадыров также выразил мнение, что власти США должны включить его в список санкций по Сирии, о котором говорила постпред Америки при ООН Никки Хейли.
«Я, если не буду там, то, я считаю, что это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке - не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, я считаю, что это чисто политически будет неправильно», - добавил Рамзан Кадыров.
Никки Хейли заявила, что американские власти введут новые антироссийские санкции из-за поддержки Москвой режима сирийского президента Башара Асада.