Тренинг для президентского кадрового резерва с прыжками со скалы прошли 74 чиновника
Тренинг для президентского кадрового резерва прошли 74 человека. В ходе обучения чиновники не только слушали лекции, но и прыгали со скалы и ползали под движущимися БТР
Тренинг для президентского кадрового резерва прошли 74 человека. В ходе обучения чиновники не только слушали лекции, но и прыгали со скалы и ползали под движущимися БТР.
Первый «выпускной» президентских кадров состоялся накануне смены состава российского правительства в связи с выборами президента России. Грамоты финалистам тренинга вручил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Всего тренинг для президентского кадрового резерва, организованный РАНХиГС при поддержке Кремля, прошли 74 человека. По данным РБК, в списке выпускников замглавы «Почты России» Ярослав Мандрон, глава Росаккредитации Алексей Херсонцев и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова
Обучение чиновников было организовано РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики и администрации президента. Программа была направлена на подготовку назначенцев на высокие государственные посты.
Ранее губернаторские посты получили участники тренинга Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Александр Бурков (Омская область), Андрей Клычков (Орловская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), а Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана.
Участники тренинга прыгали в воду со скалы в Сочи, учились стрельбе, прыжкам с парашютом, ложились под движущийся БТР и соревновались в гонках на лодках. Также чиновники прослушали курс лекций о цифровой экономике, китайской философии, управлении инновациями и восточном корпоративном управлении.