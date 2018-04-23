Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за «подозрительные» траты их родственников
Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности одобрила законопроект, который расширяет перечень коррупционных нарушений, за совершение которых депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий
Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности одобрила законопроект, который расширяет перечень коррупционных нарушений, за совершение которых депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий. В случае принятия документа, парламентарии должны будут следить не только за своими доходами, но и расходами близких родственников.
Законопроект вносит поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы» и устанавливает гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.
«Наша задача - дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас. Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям», - заявил в беседе с «Известиями» автор законопроекта замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).
Действующее законодательство приравнивает депутатов и сенаторов к категории госслужащих, поэтому на них должны распространяться те же антикоррупционные стандарты и требования. Однако сейчас для парламентариев предусмотрены совершенно иные меры ответственности.
Законопроект предлагает расширить перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. Например, к лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов. Но если данное нарушение было совершено по неосторожности, то виновному будет вынесено только предупреждение.
Лишение мандата также предусмотрено, если депутат или сенатор действовал в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. В этом случае решающим фактором станет наличие злого умысла. Если его не было, то виновный отделается только предупреждением.
Остаться без мандата можно и за траты не по средствам. Это пункт законопроекта касается не только самого парламентария, но и членов его семьи. Законопроект обязывает депутатов и сенаторов указывать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года. Также должны быть указаны источники денег, которые были потрачены на совершение сделок.
Само по себе несоответствие расходов доходам может быть лишь основанием для начала проверки, которую проводит специальная парламентская комиссия. Депутат имеет право подтвердить законность заработка, даже если он не указан в декларации.
Если же парламентарий не смог подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются генеральному прокурору для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства. Изыматься будет не только само имущество, но и доходы от него.