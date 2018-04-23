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23 апреля 11:00

Глава Хакасии Виктор Зимин может уйти в отставку после инаугурации президента

Глава республики Хакасии Виктор Зимин в ближайшем будущем может покинуть занимаемую должность. По неофициальным данным, в Кремле уже приняли окончательное решение об отставке губернатора

Глава республики Хакасии Виктор Зимин в ближайшем будущем может покинуть занимаемую должность. По неофициальным данным, в Кремле уже приняли окончательное решение об отставке губернатора.

За отставку Виктора Зимина выступает внутриполитический блок администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле. Предполагается, что смена власти в Хакасии произойдет после инаугурации Владимира Путина, которая назначена на 7 мая.

Внутриполитический блок, за который отвечает Сергей Кириенко, регулярно готовит информацию для президента о положении дел в регионах. Работу губернаторов кремлевские чиновники оценивают по нескольким критериям: экономическому состоянию региона, электоральным рейтингам, уровню внутриэлитных конфликтов, коррупционной составляющей.

Причиной возможной отставки Виктора Зимина называют его низкую поддержку среди населения республики. Кроме того, слабые позиции губернатора связаны с арестами высокопоставленных чиновников в администрации региона. Ранее глава Хакасии жаловался на беспредел со стороны силовиков.

В частности, глава главой администрации правительства Хакасии Владимир Бызов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов в 2015–2016 годах.

Помимо этого, Хакасия является самым закредитованным регионом России. В октябре прошлого года власти республики попросили у премьер-министра Дмитрия Медведева финансовой помощи в размере 28,2 млрд рублей «в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет».

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