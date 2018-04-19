Несовершеннолетний ребенок губернатора Подмосковья заработал за год 4,5 млн рублей
Губернатор Московской области задекларировал доход за 2017 год в размере 53,1 млн рублей. По сравнению с 2016, доход подмосковного главы сократился на 84%. Зато несовершеннолетний ребенок губернатора за прошлый год заработал 4,5 млн рублей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев задекларировал доход за 2017 год в размере 53,1 млн рублей. По сравнению с 2016 годом доход подмосковного главы сократился на 84%. Зато несовершеннолетний ребенок губернатора за прошлый год заработал 4,5 млн рублей.
В декларации Андрей Воробьева указано, что за 2017 год он заработал 53,1 млн рублей. В 2016 году Воробьев заработал 97,6 млн рублей.
В собственности чиновник не указал ни квартир, ни домов, ни автомобилей. Однако в пользовании губернатора есть земельный участок площадью в 10,3 тысячи кв. метров, жилой дом площадью в 976,8 кв. метров, гараж-стоянка в 542 кв. метра и помещение для отдыха площадью 627,5 кв. метра.
Один из трех несовершеннолетних детей подмосковного губернатора имеет в собственности квартиру площадью 195 кв. метров, а в 2017 году заработал 4,5 млн рублей.
Все трое детей имеют доли в жилом доме площадью 976,8 кв. метров, который числится в пользовании и не числится в собственности самого губернатора.