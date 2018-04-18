«Молодая гвардия Единой России» научит своих активистов противостоять оппозиционерам
Активисты движения объединятся в группы по 100-200 человек для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на провластных митингах
Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» объединятся в группы по 100-200 человек для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на провластных митингах. Также активисты будут изучать приемы противодействия сторонникам оппозиции во время акций.
Лидер «МГЕР» Денис Давыдов сообщил, что движение проведет серию обучающих семинаров для своего актива, чтобы научить его уличным технологиям. Занятия для членов «Молодой гвардии» начнутся в мае.
Телеканал «Дождь» сообщает, что в городах-миллионниках и проблемных для «Единой России» городах будут формироваться группы по 100-200 человек, которые будут способны «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам». В течение суток «гвардейцы» должны будут суметь вывести на улицу полторы тысячи человек.
В группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов. По словам Давыдова, цель обучения состоит в разрушении мифа о том, что «оппозиция контролирует улицу».
«Если оппозиция начнет бросаться камнями - убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», - заявил Давыдов и добавил, что «гвардейцы» должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане в Киеве (имеются ввиду беспорядки, предшествовавшие госперевороту в стране).