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Политика
17 апреля 18:10

Госдума потратит почти 8 млн рублей на исследование работы депутатов в регионах

Дума потратит 7,8 млн рублей на экспертно-аналитическое исследование деятельности депутатов в региона. Заявка на проведение исследовательской работы появилась на сайте госзакупок

Российская Государственная дума потратит 7,8 млн рублей на экспертно-аналитическое исследование деятельности депутатов в региона. Заявка на проведение исследовательской работы появилась на сайте госзакупок.

В тендерной документации говорится, что интерес для заказчика представляют восприятие деятельности депутатского корпуса в регионах и его трансформация, соответствие этой деятельности региональным интересам, а также формирование в регионах ожиданий от обновленного депутатского корпуса.

Подрядчик должен изучить всю деятельность депутатов Госдумы в регионах, включая их публичную активность, законодательные инициативы, замеры присутствия в региональном информационном поле и социальных сетях, положительного или отрицательного характера информационного фона вокруг депутата, а также выявление ключевых событий, связанных с Госдумой, которые освещались в региональных СМИ.

Результаты исследования за 7,8 млн рублей руководство Госдумы намерено использоваться для совершенствования работы парламента.

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