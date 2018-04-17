Не по заслугам – так по чину
Традиционно вторая неделя апреля – период, когда депутаты, сенаторы, чиновники из правительства и сотрудники администрации президента, и сам президент со своим кабинетом министров, отчитываются о своих доходах
Президент и его свита
Простые россияне в перерывах между бомбежками Сирии и противостоянием с Америкой, очень любят финал сериала о том, кто и сколько заработал из тех господ, что любят, рассказывать с экранов телевизоров про затянутые пояса… Посмотрим – не стал ли жить хуже кто-нибудь из круга избранных (и назначенных).
Владимир Путин, как всегда, выбиваться в лидеры самых круто зарабатывающих не стал – хотя с доходом в 18,73 млн. руб. и превзошел собственный результат 2016-го года почти на 10 млн. (8,9 млн. руб. в 2016 году). Но это, как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, связано с продажей президентом земельного участка площадью 1500 кв. м.
А вот сотрудники администрации президента на лидера страны в этом отношении равняться не стали. В первой десятке руководителей администрации главы государства даже замыкающий этот «хит-парад» первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов 26,51 млн. руб., почти втрое превысив показатель 2016 года (9,77 млн. руб.). Что уж говорить про остальных.
Руководитель администрации президента Антон Вайно бьет рекорд за рекордом. Во-первых, заработал в своей структуре больше всех – 261,54 млн. руб. Во-вторых, поражает его скачок по сравнению с 2016-м годом, когда чиновник заработал «жалких» 14,181 млн. руб. В-третьих, и в остальном у него все недурно – его недвижимость меряется сотнями «квадратов», а принадлежащие ему земли – тысячами.
Недурно по сравнению с тем же 2016-м поработал и первый зам Вайно и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Разница между позапрошлогодними 133,63 млн. руб. и 214,73 млн. за 2017-й ощутима. Да и обладание недвижимостью, превышающей 2 тысячи квадратных метров тоже достойна «уважухи».
Все остальные чиновники администрации президента, попавшие в первую десятку, далеко отстали от первых двух мест. Тем не менее, и для большинства из них 2017-й стал более успешным в финансовом плане, чем 2016-й.
Помощник президента Николай Цуканов – 58,89 и 16,99 млн. руб. за 17-й и 16-й года соответственно. Старший референт президента Ярослав Шабанов – 39,08 и 5,86 млн. руб.
Из тех чиновник кремлевской администрации, кто в том году потерял в сравнении с 2016 годом, наиболее отличился первый зам Сергей Кириенко – он опустился с 85,84 млн. руб. до 33,29 млн.
Правительство громко хлопает дверью?
Нынешний состав кабинета министров будет распущен после инаугурации президента Россия 7 мая. Но, прежде чем уйти, чиновники отчитались о своих доходах за 2017 год. И из их деклараций стало ясно, что многие из них времени зря не тратили.
Как и глава страны, глава правительства Дмитрий Медведев предпочел не «высовываться» – его 8,565 млн. задекларированных рублей далеки от попадания в список самых богатых чиновников.
Зато зампредседателя правительства Александр Хлопонин, доходы которого из года в год растут с завидной скоростью, за 2017 год отчитался о двух миллиардах 912 миллионах рублей. В 2016 году его доход составил 9,942 миллиона рублей, а это в 1,6 раз больше, чем в 2015-м. Вице-премьер Хлопонин установил рекорд по доходам в правительстве Медведева
Правда, чиновник заработал за прошлый год почти 3 млрд рублей благодаря продаже дома и земли в Италии – но все равно общие цифры красивые и такое ощущение, что господин Хлопонин просто перепутал правительство с советом директором какой-нибудь крупной корпорации, после заседания которого он отправляется на одном из своих элитных авто искупаться в собственном бассейне размером в 350 «квадратов».
«Богач из богачей» министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который в 2016 году отчитался о получении дохода более 614,88 миллионов, в этот раз значительно «обеднел»: за 2017 год его доход составил каких-то 20,7 миллиона рублей, и выбил его даже из первой тройки.
Доход министра без портфеля Михаила Абызова составил 181 миллион рублей – это в два раза меньше, чем в 2016 году. Возможно, много средств уходит на аренду дома в Италии общей площадью 335 квадратных метров или на содержание автопарка в два мерседеса, четырех мотоциклов и личного вертолета стоимостью порядка 38 миллионов рублей.
Лихорадит и экономический блок правительства. Но если глава Минфина Антон Силуянов за год слетел с 95,44 млн. руб. до 25,91 млн., то курирующий экономику вице-премьер Игорь Шувалов, напротив, подрос – с 71,76 млн. руб. в 2016-м, до 91,28 млн. в 2017-м.
Это, конечно, далеко, до некоторых коллег. К примеру, на втором месте в правительстве по доходам резко вырвавшийся с 19-го места министр сельского хозяйства Александр Ткачев, задекларировавший 548,2 млн руб. На третьем месте – вице-премьер Юрий Трутнев с 377,2 млн руб.
Тем не менее, совокупный семейный бюджет четы Шуваловых превысил 180 млн. руб. и эта фамилия продолжает лидировать в правительстве, по крайней мере, в хит-парадах слухов и скандалов.
Например, жену Игоря Шувалова Ольгу называют бенефициаром компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах. Компании принадлежит самолет Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS).
Именно в этом бизнес-джете, согласно расследованию ФБК Алексея Навального, супруга Шувалова возила знаменитых собак породы корги на выставки по всему миру.
Да и вилы и квартиры в России и зарубежом тоже не дают повод усомниться – у господина Шувалов все в порядке в смысле семейного бюджета – в отличие от бюджета страны.
А чтобы никто не подсматривал за тем, насколько у него все хорошо, чиновник пользуется своими положением, чтобы поворачивать «реки вспять» – ну, или для начала заставлять застройщиков строить жилые дома без… окон.
Пример тому – элитный жилой комплекс «Сколково Парк для Жизни» в Московской области, одной стороной выходящий на коттедж вице-премьера. Поэтому одна стена высотного дома оказалась полностью… замурованной – чтобы жильцы не могли высматривать, что там делает владелец усадьбы, по подсчетам ФБК, стоимостью в 8-10 млрд. руб. При этом, напомним, общий доход супругов Шуваловых за прошедший год – чуть более 180 млн. руб.
Что же касается других министров, помимо вышеупомянутых, то искренне позавидовать можно доходам, к примеру, Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли. В 2016 году он заработал 129 миллионов рублей, в 2017-м – уже 213,5 миллиона. Это если не считать дохода его супруги в 4,4 миллиона рублей.
Остальные же главы ведомств в правительстве в сравнении с доходами первой тройки выглядят просто бедными родственниками. И если доходы главы ЖКХ Владимира Меня (84,2 млн.), министра связи Николая Никифорова (68,6 млн.), вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака (59,2 и 46,2 млн. соответственно) и главы Минкульта Владимира Мединского еще, как говорится, худо-бедно. То доход министра обороны Сергея Шойгу в 16,5 млн. руб. и уж тем более, вице-премьера Ольги Голодец, задекларировавшей 11,463 миллиона и министра спорта Павла Колобкова, заработавшего чуть более 6 миллионов, выглядят удивительно. Ну, или правильно, но подозрительно. Кому как.
Хорошо все жить хотят – даже если депутат
Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев, основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом, в 2015-м по версии Forbes имевший состояние в 400 млн. долларов, стал лидером среди депутатов по доходам за 2017 год. Он заработал 4,3 млрд руб., следует из деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты.
В Госдуме Аникеев старожил – сидит здесь с 2007-го. И это не мешает (а, может, помогает) ему неуклонно богатеть: в 2015 г. Аникеев заработал 600 млн руб., а в 2016 г. – 527,6 млн руб.
Тройку самых богатых депутатов по итогам 2017 г. также замыкают единороссы – Николай Борцов и Леонид Симановский с доходами в 1,14 млрд руб. и 734 млн руб. соответственно.
Среди лидеров парламентских фракций в 2017 г. больше всех заработал Геннадий Зюганов (КПРФ) – 6,3 млн руб., на втором месте Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,4 млн руб., следом Сергей Неверов («Единая Россия») – 4,7 млн руб. и Сергей Миронов («Справедливая Россия») – 4,5 млн руб.
Кстати, в 2016 г. больше всех среди депутатов заработал так же представитель «Единой России» – Андрей Палкин, задекларировавший 678,5 млн руб. В 2017 г. его доход резко упал – аж до 50 млн. рублей. Но эстафетную «палочку» у него перехватил другой единоросс - Аникеев.
Мы считаем копейки – они считают миллионы
Что ж, чиновники отчитались за свои доходы. Есть среди них и свои откровенные богачи, есть середняки и есть аутсайдеры. Но даже те, кто по доходам плетется в конце своих коллег, зарабатывают огромные для подавляющего числа россиян деньги. Которые, кстати, платятся из бюджета страны – а наполняют его, в том числе, и простые граждане с доходом в 150-200 тысяч рублей в год.
По-прежнему удивляет, что, пусть и показные относительно скромные доходы президента и премьера не становятся для их подчиненных поводом для подражания и позволяют отдельным министрам зарабатывать в десятки раз больше своего непосредственного руководителя, а некоторым сотрудникам администрации президента снисходительно относиться к зарплате главы государства.
Но что интересно, даже приведенные в отчетах цифры оставляют повод для сомнений. Кто из официальных ведомств будет проверять достоверность сумм, квадратных метров, количества лимузинов?
Тем не менее, неучтенные деньги, дома и машины нет-нет да и всплывают пост-фактум – когда декларации уже сданы и приняты. И находят их не те, кому это положено по назначению – прокуратура, СК или ФСБ, а по большей части независимые журналисты.
Не будем очернять вышеупомянутых господ – как говорится, не пойман – не вор – но не исключаю такого варианта развития событий, по которому чиновничьи декларации со временем дополняться разного рода «неучтенкой».
Станет ли это поводом для проверок господ силовиками? Или все, как всегда, спишут на «фейк», а потом с опозданием будут обнаруживать уплывшие из России сотни миллиардов рублей где-нибудь в Лондоне и с лицом ребенка, у которого отобрали любимую игрушку, просить их вернуть обратно?
В любом случае, подводя итоги финансовых отчетов российских чиновников, делаешь вывод – две категории лиц «Кому на Руси жить хорошо» и «Кто на Руси выживает» остались без изменений. В первой – все те же лица, где-то чуть теряющие, где-то добирающие. Во второй – все тот же… народ со своими несколькими сотнями тысяч рублей в год.