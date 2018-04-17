Российские власти законодательно запретят несовершеннолетним участвовать в митингах
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова поддержала инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко законодательно оформить запрет на участие в протестных акциях несовершеннолетних граждан
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова поддержала инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко законодательно оформить запрет на участие в протестных акциях несовершеннолетних граждан. Предложение разработать соответствующий законопроект содержатся в ежегодном докладе омбудсмена президенту России Владимиру Путину.
Татьяна Москалькова отметила, что «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество и не считаясь с тем, что как минимум бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций», сообщает ТАСС.
Омбудсмен напомнила об инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее предложила запретить участие школьников в акциях протеста на законодательном уровне. Матвиенко отметила, что на митингах дети подвергаются риску.
В использовании несовершеннолетних детей в своих политических целях представители власти неоднократно обвиняли оппозиционера Алексея Навального. Такие обвинения в адрес политика прозвучали после массовой антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта 2017 года. Из-за участия в акции сотен старшеклассников и студентов ее окрестили «митингом разгневанных школьников».
В 2018 году несовершеннолетние граждане были замечены на акциях протеста против мусорных свалок в Московской области. В Волоколамске, например, 10-летняя местная жительница Таня Лозова стала лицом протеста против полигона «Ядрово».