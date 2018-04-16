Знаменитые пользователи соцсетей стали публиковать хвалебные посты о мэре Москвы
Пользователи соцсети Instagram обратили внимание на появление у звезд шоу-бизнеса однотипных постов, в которых они хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Похожие посты блогеры и знаменитости публиковали во время агитационной кампании по выборам президента России
Пользователи соцсети Instagram обратили внимание на появление у звезд шоу-бизнеса однотипных постов, в которых они хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Похожие посты блогеры и знаменитости публиковали во время агитационной кампании по выборам президента России.
Позитивные посты о работе Сергея Собянина и преображении Москвы с хэштегом #мэрсобянин появились в аккаунтах актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, певиц Полины Гагариной и Юлианны Карауловой, сообщает Znak.com.
Рената Литвинова сообщила, что в последнее время полюбила гулять по благоустроенной Москве: «И я такая не одна, нас много тут прогуливается в полном счастье», - написала актриса.
Полина Гагарина похвалила мэрию за украшение столицы к различным праздникам. «Москва расцветает, и это определенно создает атмосферу и настроение в городе!», - написала известная певица.
Певица Юлианна Караулова рассказала подписчикам, как прогулялась по центру Москвы, испытала восторг и «заново влюбилась в город».
Восторженные посты известных людей в соцсетях могут быть частью избирательной кампании Сергея Собянина, который планирует выдвинуться на новый мэрский срок. Выборы состоятся 9 сентября 2018 года. Если такие публикации действительно являются частью агитационной кампании Собянина, то возникает вопрос, из каких средств они были оплачены. По закону агитационные материалы должны оплачиваться за счет средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов.
Напомним, за полгода до выборов президента России, когда официально избирательная кампания еще не стартовала, в аккаунтах известных людей и блогеров с большим количеством подписчиков стали появляться посты о развитии медицины в России, строительстве дорог, благоустройстве городов и т.д. Хвалебные посты звезд Instagram сопровождались общим хэштегом #ЖизньНалаживается