Ярославский депутат в ответ на санкции растоптал свой iPad и призвал присоединиться к флешмобу
Депутат из Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей странице в Facebook видеоролик, в котором он топчет свой iPad. Планшетный компьютер производства американской формы Apple пострадал из-за новых санкций Минфина США против России
Депутат из Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей странице в Facebook видеоролик, в котором он топчет свой iPad. Планшетный компьютер производства американской формы Apple пострадал из-за новых санкций Минфина США против России.
На видео ярославский депутат сначала топчется на гаджете, а затем демонстрирует повреждения на планшете.
«Председатель партии («Единая Россия») сказал, что мы должны отказаться от американских товаров, - значит, мы, те кто в партии не для болтовни, те, кто готовы отвечать, - должны начать с себя. И думаю, что и Медведев (Дмитрий Медведев) и Володин (спикер Госдумы Вячеслав Володин – ред.) - должны к этому флешмобу присоединиться - иначе нечестно», - заявил Дмитрий Петровский изданию «Вид сбоку».
Отметим, что премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев является большим поклонником продукции компании Apple. Готов ли он сам отказаться от использования iPhone, iPad, Apple Watch и т.д., неизвестно.