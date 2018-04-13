Открою страшную тайну - победит Сергей Собянин
Илья Яшин вслед за Дмитрием Гудковым объявил о своем желании принять участие в мэрской кампании. Ожидаем Сергея Митрохина и Юлию Галямину. Но уже за неполные сутки я наслушался и начитался всякого.
Открою страшную тайну — победит Сергей Собянин.
Вторая страшная тайна — повторить результат Алексея Навального никому не дадут. Кремль разок попробовал — до сих пор расхлебывает.
В такой ситуации можно ничего не делать — «бойкот на диване».
Можно пытаться консолидировать оппозицию через праймериз.
Можно идти разными колоннами.
Как вы знаете, я последовательный противник «неучастия»: сражайся до конца, на каждом квадратном миллиметре — и тогда победишь.
Было бы классно договориться о консолидации усилий, и я готов всячески этому способствовать.
Но даже если не получится (что уже не раз бывало), не стоит делать из этого трагедию, а тем более — «клевать» друг друга.
Дружно проведенная кампания демократической оппозиции позволит всем участникам не только набраться политического опыта, но и продвинуть в общество мысль о наличии альтернативы. И кадровой, и идейной.
Более того, пора, наконец, осознать: большая современная страна не может управляться из президентского кабинета, а участие граждан в управлении не может сводиться к участию в смене хозяина раз в 25 лет или даже раз в 8 лет.
Современное общество, если хочет быть успешным, должно самоуправляться, ежедневно находя консенсус между малыми группами, из которых оно состоит.
Местное самоуправление, федерализм, политическое представительство в парламенте, сильное правительство, этому парламенту подотчетное, — вот слагаемые успеха России в XXI веке.
Если мы верим, что дело не в личности, а в системе (я за 30 лет насмотрелся на то, как власть ломает любую личность), то нам нужны и Гудков, и Яшин, и Галямина, и Митрохин, и еще 450 активных неравнодушных людей, представляющих в парламенте свои электоральные группы, умеющих находить общий язык от их имени и в их интересах.
Именно они должны назначать правительство, а правительство перед ними отчитываться. Так должно быть и в регионах, и на уровне всей страны.
К слову, Алексей Навальный, вынужденный парламентской системой собирать и поддерживать коалицию, вполне сможет побороться за место главы такого сильного правительства (два раза по 4 года :) при президенте Владимире Войновиче, Жоресе Алферове или ком-нибудь еще того же почтенного возраста :)
Сможет стать, но только получив поддержку и Яшина, и Гудкова, и Галяминой, и Митрохина, и Собчак (знаю, знаю… не бейте :) Поскольку у Миронова, Жириновского, Володина и Зюганова кандидат будет точно другой :)
Если мы честно хотим сменить систему, а не заменить одну жопу в президентском кресле на другую, то мы все союзники, которые чуть раньше или чуть позже должны будем договариваться и состоять в одной коалиции.
Сила всех в силе каждого. Поэтому давайте работать только в плюс репутации друг друга и никогда в минус (что не отменяет жарких споров).
Так победим!
Источник - facebook.com/mbk313373