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Политика
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Авторская колонка
13 апреля 01:18
Ходорковский Михаил

Гражданин РФ

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Открою страшную тайну - победит Сергей Собянин

Илья Яшин вслед за Дмитрием Гудковым объявил о своем желании принять участие в мэрской кампании. Ожидаем Сергея Митрохина и Юлию Галямину. Но уже за неполные сутки я наслушался и начитался всякого.

Открою страшную тайну — победит Сергей Собянин.

Вторая страшная тайна — повторить результат Алексея Навального никому не дадут. Кремль разок попробовал — до сих пор расхлебывает. 

В такой ситуации можно ничего не делать — «бойкот на диване». 

Можно пытаться консолидировать оппозицию через праймериз. 

Можно идти разными колоннами.

Как вы знаете, я последовательный противник «неучастия»: сражайся до конца, на каждом квадратном миллиметре — и тогда победишь. 

Было бы классно договориться о консолидации усилий, и я готов всячески этому способствовать.

Но даже если не получится (что уже не раз бывало), не стоит делать из этого трагедию, а тем более — «клевать» друг друга. 
Дружно проведенная кампания демократической оппозиции позволит всем участникам не только набраться политического опыта, но и продвинуть в общество мысль о наличии альтернативы. И кадровой, и идейной.

Более того, пора, наконец, осознать: большая современная страна не может управляться из президентского кабинета, а участие граждан в управлении не может сводиться к участию в смене хозяина раз в 25 лет или даже раз в 8 лет.

Современное общество, если хочет быть успешным, должно самоуправляться, ежедневно находя консенсус между малыми группами, из которых оно состоит. 

Местное самоуправление, федерализм, политическое представительство в парламенте, сильное правительство, этому парламенту подотчетное, — вот слагаемые успеха России в XXI веке.

Если мы верим, что дело не в личности, а в системе (я за 30 лет насмотрелся на то, как власть ломает любую личность), то нам нужны и Гудков, и Яшин, и Галямина, и Митрохин, и еще 450 активных неравнодушных людей, представляющих в парламенте свои электоральные группы, умеющих находить общий язык от их имени и в их интересах.

Именно они должны назначать правительство, а правительство перед ними отчитываться. Так должно быть и в регионах, и на уровне всей страны. 

К слову, Алексей Навальный, вынужденный парламентской системой собирать и поддерживать коалицию, вполне сможет побороться за место главы такого сильного правительства (два раза по 4 года :) при президенте Владимире Войновиче, Жоресе Алферове или ком-нибудь еще того же почтенного возраста :)

Сможет стать, но только получив поддержку и Яшина, и Гудкова, и Галяминой, и Митрохина, и Собчак (знаю, знаю… не бейте :) Поскольку у Миронова, Жириновского, Володина и Зюганова кандидат будет точно другой :)

Если мы честно хотим сменить систему, а не заменить одну жопу в президентском кресле на другую, то мы все союзники, которые чуть раньше или чуть позже должны будем договариваться и состоять в одной коалиции.

Сила всех в силе каждого. Поэтому давайте работать только в плюс репутации друг друга и никогда в минус (что не отменяет жарких споров).

Так победим!

Источник - facebook.com/mbk313373

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