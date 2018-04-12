Наталья Поклонская обратится к силовикам из-за жалобы ФБК на декларацию Слуцкого
Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов намерена обратиться в правоохранительные органы для проверки жалобы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого
Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов намерена обратиться в правоохранительные органы для проверки жалобы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. В жалобе борцов с коррупцией указывается, что парламентарий не задекларировал земельный участок.
Глава комиссии Наталья Поклонская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что заявление ФБК может содержать материалы, свидетельствующие о нарушении ФЗ «О защите персональных данных».
«Относительно Слуцкого поступили юридические документы, касающиеся его недвижимого имущества. В силу закона о защите персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе», - отметила Наталья Поклонская.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал материал, в котором говорится о том, что депутат Леонид Слуцкий с 2008 года арендует лесной участок в Одинцовском районе Московской области площадью 10 500 кв.м. Депутат не внес эту информацию в декларацию о доходах и имуществе.
ФБК направил заявление в комиссию Натальи Поклонской о нарушении Леонидом Слуцким законодательства о статусе депутата Госдумы. Фонд попросил ее принять меры по досрочному прекращению депутатских полномочий депутата Слуцкого.
По поводу претензий г-жи Поклонской юрист ФБК Иван Жданов указал, что все расследования фонда основаны на открытых источниках, и в них нет нарушений закона о персональных данных.
«Очень странно наблюдать за тем, как комиссия Госдумы, вместо того, чтобы поднять вопрос о прекращении полномочий депутата Слуцкого, к чему есть неоспоримые законные основания, угрожает ответственностью тем, кто доказал и указал на грубое нарушение закона депутатом Слуцким», - отметил юрист, слова которого приводит РБК.