Меню
Политика
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Политика
05 апреля 07:12

Под Красноярском обнаружили секретную резиденцию для Владимира Путина и Игоря Сечина

Центр управления расследованиями рассказал о строительстве в Красноярском крае на берегу Енисея VIP-резиденции для главы государства и главы госкомпании «Роснефть». Объект строится под видом спортивно-оздоровительного комплекса

Фото: ЦУР

Центр управления расследованиями рассказал о строительстве в Красноярском крае на берегу Енисея VIP-резиденции для главы государства и главы госкомпании «Роснефть». Объект строится под видом спортивно-оздоровительного комплекса. В «Роснефти» и администрации президента опровергли строительство совместной резиденции для Владимира Путина и Игоря Сечина.

Элитный комплекс, стоимость которого оценивается в 9 млрд рублей, расположен в 50 км от Красноярска на скалистом берегу Красноярского водохранилища на 235,5 га леса. Согласно документам, «Роснефть» за свой счет строит спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) для нужд дочернего предприятия АО «Ванкорнефть». На строительство, по данным сайта госзакупок, потрачено уже 8,87 млрд рублей. Дополнительных трат потребует охрана объекта и строительство дороги к комплексу от федеральной трассы «Енисей».

ЦУР обращает внимание на тот факт, что госкомпания по неизвестной причине не анонсирует строительство спортивно-оздоровительного комплекса для своих сотрудников. А документы и съемка территории свидетельствуют о том, что этот проект не имеет ничего общего со спортом и оздоровлением.

Судя по документации, на указанной территории планируется строительство основного и гостевого домов, часовни, пресс-центра, причала, дома охраны, вертолетной площадки, башни связи и т.д.  С 2014 года территорию комплекса охраняют четыре поста по 11 человек. Услуги охранников «Роснефти» обходятся в 71 млн ежегодно. По соседству с комплексом планируется организовать питомник для маралов -  любимой дичи главы «Роснефти» Игоря Сечина, который увлекается охотой.

Генподрядчик – компания «Итал Инжиниринг Интернешнл» - в своем портфолио ранее назвал «спорткомплекс» «частным жилым домом в Сибири» площадью 2 880 кв. м. и выложил несколько эскизов. После этого сайт фирмы перестал работать.

Местные жители рассказали ЦУРу, что резиденцию строили, чтобы президент Путин мог «со всеми приближенными отдыхать в 2018 году, но по срокам немножечко начали не успевать». По словам местных, Игорь Сечин вообще оказался недоволен качеством выполненных работ, после чего стройку заморозили.

Позднее с ЦУРом связался человек, занимавшийся разработкой проектной и рабочей документации по сетям связи. Он раскрыл некоторые подробности о резиденции. Так, северное крыло здания полностью предназначено для размещения одного человека, которого на чертежах называют master (« господин», англ.). От покоев господина длинный коридор ведет в холл с гардеробной и зимним садом.

В другой части дома друг за другом располагаются три гостевые спальни. Также в доме предусмотрен 25-метровый бассейн, сауна, турецкая баня, массажные комнаты, зона отдыха и длинная веранда для принятия солнечных ванн.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию ЦУРа о строительстве за счет средств «Роснефти» под Красноярском резиденции для Владимира Путина. «Никакие новые резиденции для президента не строятся», - заявил Песков.

Материалы по теме
Центр управления расследованиями опубликовал фильм-расследование о Сечине и «Роснефти»
Глава «Роснефти» в четвертый раз не явился в суд по делу Алексея Улюкаева
Глава «Роснефти» в третий раз пропустит суд по делу Алексея Улюкаева
Сейчас на главной
Горячие новости
Конец монополии РЖД
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ликвидации государственной монополии компании «Российские железные дороги» на пассажирские перевозки.
Авторская колонка
Бортников как мессенджер
Г-н Бортников сообщает, что в минувшем году было предотвращено 25 терактов. Цифру эту проверить невозможно, с таким же успехом он мог бы заявить про 250 терактов, - мы должны верить на слово. Я, например, не верю.
Ганапольский Матвей
Горячие новости
Burger King и «Му-Му» снизят цены в кафе на территории аэропортов
ФАС добилась от руководства сетевых кафе Burger King и «Му-Му» снижения цен в своих заведениях, которые расположены в аэропортах. Собственники сетей заявили, что готовы снизить цены в связи «с социальной значимостью вопроса»
Горячие новости
Не нарушишь - не построишь
Стоимость строительства ЦКАД увеличилась на 13,5 млрд рублей и сейчас составляет 313,27 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года на строительство дороги было направлено 38,4 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния вместо заявленных 62,6 млрд рублей
Горячие новости
Выживали как могли
Депутаты Госдумы в условиях финансового кризиса и снижения реальных доходов россиян утвердили сразу два законопроекта, которые помогут гражданам хоть как-то выжить в суровые времена. Теперь россияне могут свободно собирать валежник и отапливать свои дома
Горячие новости
В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей»
В Москве произошел пожар в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек и пострадали трое сотрудником МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям
Авторская колонка
Человек из ящика
Пытаюсь осмыслить факт выступления Владимира Соловьева в Совете Федерации. Это важнейший государственный институт, он, в частности, давал Путину добро на ввод войск с территории иностранного государства
Каймаков Борис
Горячие новости
Декор на миллиард рублей
В Калининграде компания-подрядчик ремонтных работ на Высоком мосту оборудовал световые опоры «системой защиты» против вандалов. В качестве «защиты» на опоры освещения надели пластиковые цветочные горшки, которые продаются в строительных магазинах за 750 рублей
Горячие новости
Facebook удалил сотни аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей»
Администрация соцсети Facebook удалила сотни учетных записей и страниц, которые могут быть связаны с российской «фабрикой троллей». Сотрудников которой обвинили во вмешательстве в ход выборов президента США
Горячие новости
Медицина не для всех
Структуры мэрии Москвы, правительства Московской области и Министерства здравоохранения закупили за счет бюджета для своих сотрудников полисы дополнительного медстрахования, которые дают им возможность проходить лечение в лучших клиниках
Горячие новости
Красноярской активистке грозит 1,5 года за фотографии в закрытом альбоме
Поводом для возбуждения уголовного дела против Оксаны Походун стали изображения, которые были опубликованы на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии были доступны только владелице аккаунта
Авторская колонка
Пошто я не ракета?
А что, вдруг она и вправду есть, эта самая реинкарнация, и мы сможем после смерти во что-то там трансформироваться? Во всяком случае, я бы такую хорошую возможность не отбрасывал
Ларин Александр
Горячие новости
СПЧ попросил Роскомнадзор не блокировать Telegram
Совет по правам человека обратился к Роскомнадзору с просьбой отказаться от блокировки на территории страны мессенджера Telegram. Блокировкой сервису пригрозили за отказ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей
Горячие новости
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
Закон предусматривает появление тарифа, который не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира
Горячие новости
Попрощался, но не ушел
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил свободный мандат депутата совета народных депутатов региона. В ближайшее время отставной губернатор может возглавить кемеровский парламент
Авторская колонка
Коротко, ясно и без вранья
У меня есть друг, его зовут Савва, ему пять лет, он живет в Лондоне. Он называет меня, когда говорит по-русски, «ты мой взрослый друг», а когда он говорит по-английски — you my friend
Познер Владимир
Горячие новости
Все свои
Тендер на проведение ремонта в храме выиграла компания, связанная с бывшим заместителем бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина. Сейчас г-н Ресин является депутатом Госдумы, советником мэра Сергея Собянина и советником по строительству Патриарха Кирилла
Горячие новости
В городах-участниках Чемпионата мира по футболу с 10 апреля заработает система Tax Free
В свою очередь иностранцы, которые будут делать покупки в этих магазинах, смогут получить возврат налога на добавочную стоимость