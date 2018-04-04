Человек из ящика
Пытаюсь осмыслить факт выступления Владимира Соловьева в Совете Федерации. Это важнейший государственный институт, он, в частности, давал Путину добро на ввод войск на территорию иностранного государства. По логике, там должны быть серьезно подготовленные политики, одно название которых - СЕНАТОРЫ, внушает безмерное уважением.
Но сейчас речь не о сенаторах. Речь о Соловьеве. Этот человек из ящика, задача которого почти каждый вечер доводить линию партии до народа с экрана, есть типичный идеологический работник. И вот он доводит линию партии с искусством дешёвого актера до тех, кто именно ему обязан ставить идеологические задачи. Вместо этого сенаторы завороженно внимают телепропагандисту, который поднаторел на платных спектаклях в провинции.
И театральный пафос у Соловьева не просто зашкаливает, он становится оскорбительным для достоинства и способности СЕНАТОРОВ самостоятельно оценивать положение дел. Или я ошибаюсь, они внимают как советские люди на заводе приглашенному лектору общества Знание.?
В любом случае, деградация политической жизни парламента, фактом выступления в нем телевизионного актера, с задатками афериста, делает это зрелище отвратительным.