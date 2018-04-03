Свердловские депутаты приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли сразу в трех чтениях законопроект, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. За принятие документа проголосовали 42 из 46 депутатов, которые присутствовали на заседании
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли сразу в трех чтениях законопроект, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. За принятие документа проголосовали 42 из 46 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Законопроект об отмене народных выборов мэра Екатеринбурга был внесен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Теперь градоначальник будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. По старому закону, мэра Екатеринбурга выбирали в ходе прямых выборов. Он руководит городской думой (сейчас это Евгений Ройзман). Мэрией руководит нанятый депутатами по конкурсу сити-менеджер.
Таким образом, уже в сентябре 2018 года жители Екатеринбурга не будут избирать себе мэра. За них это сделают депутаты гордумы, выборы в которую состоятся 9 сентября текущего года.
В областной администрации заверили, что сильной стороной такой модели выборов мэра является возможность избрать наиболее компетентного главу, а также экономия бюджетных средств от отмены выборов. По предварительным подсчетам, бюджет сэкономит 150 млн рублей.
Депутат от «Справедливой России» Андрей Жуковский перед голосованием заявил, что ему «непонятна логика, почему жителям Нижнего Тагила можно избирать мэра, а жителям Екатеринбурга избирать нельзя», сообщает Znak.com.
Действующий глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, присутствовавший на заседании, отметил, что экономия 150 млн рублей – это хорошо, но на пиар губернатора Евгения Куйвашова тратится около 500 млн рублей в год. «Это несопоставимые вещи. Выборы - это единственная возможность людей участвовать в политической жизни. Этим воспитывается городской патриотизм, которого не хватает. И взять и отсечь жителей от этого процесса - это нехорошо», - заявил Ройзман.
Накануне голосования по законопроекту об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга жители города провели массовый митинг с требованием оставить им право свободного волеизъявления. Однако народные избранники в очередной раз мнение своих избирателей проигнорировали.