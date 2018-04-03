Подмосковные власти за счет бюджета усилили свою охрану после митинга в Волоколамске
Власти Московской области после инцидента на стихийном митинге против мусорной свалки «Ядрово» в Волоколамске 21 марта решили усилить как личную безопасность губернатора Андрея Воробьева, так и административных зданий
Власти Московской области после инцидента на стихийном митинге против мусорной свалки «Ядрово» в Волоколамске 21 марта решили усилить как личную безопасность губернатора Андрея Воробьева, так и административных зданий.
Напомним, после отравления десяткой детей свалочным газом с полигона ТБО «Ядрово» жители Волоколамска вышли на стихийный митинг, в ходе которого сломали очки и оторвали капюшон главе района Евгению Гаврилову (после митинга он был отправлен в отставку). Увидев губернатора Андрея Воробьева, манифестанты стали бросать в него снежки и кричать «Позор!». Главе области пришлось в срочном порядке ретироваться с митинга под прикрытием личной охраны.
Спустя два дня после инцидента на митинге подмосковная администрация решила усилить защищенность зала заседаний в правительстве региона, в том числе и усилить техническую защиту от утечки информации. Стоимость работ оценивается в 4,7 млн рублей, сообщает Sobesednik.ru.
Согласно контракту на обеспечение охраны Дома правительства Московской области, исполнитель обязан выставить 40 круглосуточных постов. Сотрудники должны «применять оружие для защиты лиц, находящихся на охраняемых объектах». Цена госконтракта составляет 190 млн рублей.
Контракт на охрану Дома правительства Московской области выиграло ФГУП «Охрана» Росгвардии. При этом другой участник тендера - ЧОП «Честар» - предложил более выгодную цену в 180,5 млн рублей.
В пресс-службе подмосковного губернатора не ответили на вопрос издания о том, какие структуры обеспечивают безопасность Андрея Воробьева. Согласно закону «О губернаторе Московской области», за счет регионального бюджета обеспечивается не только личная охрана главы региона, но и членов его семьи.