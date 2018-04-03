Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на митинг против отмены народных выборов мэра
Поводом для акции протеста послужил законопроект губернатора Евгения Куйвашева о назначении мэра свердловской столицы депутатами на конкурсной основе
В Екатеринбурге в понедельник, 2 апреля, состоялся митинг против отмены народных выборов мэра. Поводом для акции протеста послужил законопроект губернатора Евгения Куйвашева о назначении мэра свердловской столицы депутатами на конкурсной основе.
На Площади Обороны собрались тысячи жителей Екатеринбурга, которые не хотят, чтобы региональные власти лишали их свободного выбора. Прямую трансляцию с акции протеста вел в Twitter глава города Евгений Ройзман, который является главным политическим оппонентом Евгения Куйвашева.
«Нас - тысячи. Екатеринбург - вольный город. И просто так выборы мэра не сдаст. Посмотрите на лица, на самодельные плакаты: на митингах по разнарядкам такого близко нет. У нас все по-настоящему. Наш дом - наши правила! Город - это мы! Вольным людям - честные выборы! Мы горожане, а не население! Горжусь Екатеринбургом», - написал в своем блоге Евгений Ройзман.
В ходе митинга перед собравшимися со сцены выступили Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских, бывший депутат гордумы Екатеринбурга, соратник Алексея Навального Леонид Волков, а также журналист радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.
Напомним, в конце марта губернатор Свердловской области внес на рассмотрение депутатов законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Документ предполагает, что градоначальник будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Сейчас мэра Екатеринбурга выбирают в ходе прямых выборов, он руководит городской думой. При этом мэрией руководит нанятый депутатами по конкурсу сити-менеджер.
Накануне профильный комитет гордумы поддержал губернаторский законопроект об отмене выборов мэра Екатеринбурга. Решающее голосование по законопроекту пройдет во вторник, 3 апреля.