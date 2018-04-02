Меню
Политика
Борьба с онкологией позволяет болеть дорого, но умирать быстро
Политика
02 апреля 12:40

Амана Тулеева после отставки обеспечат охраняемым жильем и зарплатой за счет бюджета

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после ухода в отставку продолжит жить за счет регионального бюджета, а также получит в безвозмездное пользование охраняемое жилье

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после ухода в отставку продолжит жить за счет регионального бюджета, а также получит в безвозмездное пользование охраняемое жилье.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что льготы для бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева прописаны в региональном законе о присвоении ему звания народного губернатора.

В качестве «народного губернатора» Аман Тулеев после ухода в отставку будет получать ежемесячно по 50 тысяч рублей. Размер выплаты будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции.

Аману Тулееву и его супруге передается в пожизненное и безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово.

Согласно закону, народный губернатор может заниматься общественной деятельностью. Ему предоставляется полностью оборудованный кабинет в здании органа исполнительной власти региона, помощник и доступ ко всем правовым и государственным информационным системам.

Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, подал в отставку 1 апреля. Его уход связан с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибло 64 человека, включая 41 ребенка. После пожара жители Кемерова провели многотысячный митинг с требованием отставки региональных властей.

Врио губернатора Кемеровской области назначен один из заместителей Амана Тулеева Сергей Цивилев.

Материалы по теме
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку
В Кемеровской области ожидается зачистка по «дагестанскому сценарию»
Известный кемеровский врач отказался от губернаторской премии из-за «презрения к Тулееву»
Сейчас на главной
мусорные полигоны
У вас еще нет мусорного полигона? Тогда мы едем к вам
Последние несколько недель «мусорная тема» всколыхнула буквально все Подмосковье. Чиновники хватаются за голову, не зная, куда в таком случае девать миллионы тонн столичных отходов. Самый просто способ – свалить с больной головы на пока еще здоровую
Горячие новости
«Слуцкий в отделении - песня прямо!»
Сотрудники московской полиции в понедельник, 2 апреля, задержали около здания Госдумы сооснователя проекта Сети взаимопомощи женщин Алену Попову. Она проводила одиночную акцию около входа в Думу и стояла с картонной фигурой депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого
Горячие новости
Ну не смогли!
Беспилотник «Почты России» должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. Расстояние между населенными пунктами составляет 15 километров. Гендиректор почты перед запуском выразил уверенность, что этот проект станет успешным
Авторская колонка
Артем Любимов, или Политическая стачка Волоколамска
1 апреля 2018 года многотысячный митинг на центральной площади Волоколамска скандировал: «Свободу Артему Любимову!». Артем - организатор митингов протеста за немедленное закрытие свалки «Ядрово». Его задержали накануне вечером, в субботу, когда он ехал из Волоколамска в Москву
Дижур Николай
Горячие новости
Синоптики пообещали москвичам потепление до +15 градусов к Пасхе
«Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», - обнадежил москвичей глава Гидрометцентра Роман Вильфанд
Горячие новости
Эксперты составили список регионов с высоким риском возникновения пожаров на соцобъектах
Регионы Дальнего Востока и Сибири возглавили рейтинг самых пожароопасных. Перечень регионов составлен специалистами центра «Антистихии»
Горячие новости
Тысячи жителей Волоколамска вышли на митинг против свалки «Ядрово»
В Волоколамске в воскресенье, 1 апреля, проходит очередной массовый митинг против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку. На акции присутствует много детей
Горячие новости
По собственному желанию
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о своей отставке. В своем заявлении он указал, что уходит по собственному желанию. Причиной увольнения Тулеева называют крупный пожар в торговом центре
Авторская колонка
Пытка пресечения
В такие трудные дни, как на этой неделе многие вещи начинаешь воспринимать острее. Алексей Малобродский сидит в изоляторе больше девяти месяцев. Это долго. За эти месяцы чего только в нашей жизни не случилось.
Орехъ Антон
Горячие новости
Британские власти проверят недвижимость VIP-россиян
Власти Великобритании начали проверять сделки по приобретению имущества в этой стране на 4,4 млрд фунтов стерлингов. Предположительно, данные средства имеют «подозрительное» происхождение
Горячие новости
​«Зимнюю вишню» признали самостроем
Эвакуации посетителей кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» во время сильного пожара помешали многочисленные перепланировки помещений. Перепланировки были согласованы гендиректором компании-владельца ТЦ
Горячие новости
Британские следователи досмотрели самолет «Аэрофлота» в аэропорту Лондона
Британские полицейские начали досматривать пассажирские самолеты российских авиакомпаний. Накануне в лондонском аэропорту Хитроу был досмотрен без объяснения причин прибывший из Москвы самолет
Авторская колонка
Скорбное бесчувствие
На связь с программой «Пусть говорят» во время специального траурного выпуска вышла врач и ведущая Первого канала Елена Малышева. Оказалось, что она в Кемерове, где родилась и окончила медицинский институт, — приехала оказать поддержку и помощь землякам, переживающим страшное горе. Сдерживая слезы, она тем не менее пыталась вселить в людей хоть какую-то надежду
Петровская Ирина
Горячие новости
Экс-мэр Ярославля попросил о помиловании
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин
Горячие новости
Власти пообещали разобраться с противоречием антитеррористического и противопожарного протоколов
Министр открытого правительства Михаил Абызов пообещал в кратчайшие сроки решить проблему взаимоисключающих требований к торговым центрам от ФСБ и Госпожнадзора
Горячие новости
Сергея Мавроди похоронят на средства бывших вкладчиков «МММ»
Бывший адвокат Сергея Мавроди Александр Молохов сообщил, что тело основателя «МММ» забрала из морга его бывшая супруга, а материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников финансовой пирамиды
Общество
Полная Ж г-на Добровинского
Он улыбается в камеру фотографа модного журнала. На голове шляпка a la po-evropeyski, в зубах, сохранивших крепость только благодаря умению стоматолога, зажата сигара. Пиджак в клеточку, рубашка в полосочку, вечная бабочка вместо галстука и улыбка что твой Челентано. Да, и еще неизменная «гайка» на мизинце правой руки ...
Горячие новости
Король гольф-полей
Бывший вице-премьер российского правительства Виктор Христенко оказался владельцем сети компаний, которым принадлежат гольф-поля по всей стране. Общая стоимость активов г-на Христенко, связанных с гольфом, оценивается в 10 млрд рублей