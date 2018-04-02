Амана Тулеева после отставки обеспечат охраняемым жильем и зарплатой за счет бюджета
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после ухода в отставку продолжит жить за счет регионального бюджета, а также получит в безвозмездное пользование охраняемое жилье
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после ухода в отставку продолжит жить за счет регионального бюджета, а также получит в безвозмездное пользование охраняемое жилье.
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что льготы для бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева прописаны в региональном законе о присвоении ему звания народного губернатора.
В качестве «народного губернатора» Аман Тулеев после ухода в отставку будет получать ежемесячно по 50 тысяч рублей. Размер выплаты будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции.
Аману Тулееву и его супруге передается в пожизненное и безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово.
Согласно закону, народный губернатор может заниматься общественной деятельностью. Ему предоставляется полностью оборудованный кабинет в здании органа исполнительной власти региона, помощник и доступ ко всем правовым и государственным информационным системам.
Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, подал в отставку 1 апреля. Его уход связан с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибло 64 человека, включая 41 ребенка. После пожара жители Кемерова провели многотысячный митинг с требованием отставки региональных властей.
Врио губернатора Кемеровской области назначен один из заместителей Амана Тулеева Сергей Цивилев.