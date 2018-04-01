Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о своей отставке. В своем заявлении он указал, что уходит по собственному желанию. Причиной увольнения Тулеева называют крупный пожар в торговом центре
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о своей отставке. В своем заявлении он указал, что уходит по собственному желанию. Причиной увольнения Тулеева называют крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», который спровоцировал народные волнения в Кемеровской области.
В администрации Кемеровской области РИА Новости подтвердили сведения об отставке Амана Тулеева, который руководил регионом с 1997 года.
Президент Владимир Путин назначил врио главы Кемеровской области одного из заместителей Амана Тулеева - Сергея Цивилева, который на стихийном митинге после пожара в «Зимней вишне» встал перед горожанами на колени и извинился за гибель десятков людей.
Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку до апреля 2018 года.
Напомним, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, включая 41 ребенка. После трагедии тысячи жителей Кемерова вышли на митинг и потребовали отставки региональных властей, начиная с Амана Тулеева. По мнению граждан, к трагедии привела тотальная коррупция в городе. Кроме того, они обвинили власти к утаивании информации о реальном количестве жертв пожара.
При этом в Кремле первоначально отказались от «показательного» увольнения Амана Тулеева. Судьба кемеровского губернатора зависела от того, как быстро удастся справиться с ситуацией в регионе после пожара.
По другим данным, федеральные власти дали добро на смену власти в Кемеровской области и начало антикоррупционной операции в регионе по «дагестанскому сценарию».