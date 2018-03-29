Меню
Политика
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Политика
29 марта 00:02

В Кемеровской области ожидается зачистка по «дагестанскому сценарию»

В Кемеровской области после гибели взрослых и детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и народных волнений может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане

Фото: baikal24.ru

В Кемеровской области после гибели взрослых и детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и народных волнений может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане. Смена власти в регионе и последующая «зачистка» ожидаются после инаугурации президента Владимира Путина.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в Кемеровской области будет применен «дагестанский опыт». Такой же прогноз делает Telegram-канал «Незыгарь». «Силовики требуют дать им перейти в фазу зачистки по модели Васильева (врио главы республики - ред) в Дагестане. У [главы Совбеза РФ Николая] Патрушева есть план», - сообщает канал.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» и гибель по меньшей мере 64 человек, включая детей, спровоцировал народные волнения в регионе. Накануне в Кемерово прошел многотысячный стихийный митинг, в ходе которого горожане требовали назвать точное число жертв. Еще больше кемеровчан возмутила реакция местных властей на митинг и обвинения в желании «попиариться за трагедии». Жители города потребовали отставки руководства области.

Кремлю рано или поздно придется отреагировать на протестные акции и настроения жителей Кемеровской области, переживших трагедию. Один из возможных вариантов – это смена власти в регионе и проведение проверок в отношении местных чиновников и силовиков.

Ранее масштабная антикоррупционная операция прошла в республике Дагестан после назначения врио главы региона Владимира Васильева. По итогам «зачистки» под арестом оказались несколько чиновников, в том числе и председатель правительства Абдусамада Гамидова и мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Материалы по теме
Суд арестовал на два месяца фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Совладелец «Зимней вишни» перечислил на помощь семьям погибших при пожаре 192 млн рублей
Известный кемеровский врач отказался от губернаторской премии из-за «презрения к Тулееву»
Сейчас на главной
Горячие новости
Российских олигархов лишат британских виз
Власти Великобритании на фоне ухудшения отношений с Россией из-за отравления Сергея Скрипаля намерены пересмотреть решения о выдаче виз инвесторам и предпринимателям из РФ. Проверка документов коснется 700 российских бизнесменов
Горячие новости
В Краснодарском крае из-за ЧМ-2018 временно отменили курортный сбор
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение об отмене курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
Горячие новости
Генпрокуратура не обязана проверять министров
Генпрокуратура отказалась проверять на коррупционную составляющую сведения о переговорах бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера. Запрос направлял депутат от КПРФ Валерий Рашкин
Горячие новости
Пожарные подтвердили версию о поджоге в «Зимней вишне»
Специалисты пожарной лаборатории МЧС России подтвердили первоначальную версию о поджоге торгового центра «Зимняя вишня». Пожар начался в детском бассейне с пластиковыми мячиками в игровой комнате на последнем четвертом этаже
Авторская колонка
Сволочи
Ни губернатор Тулеев, ни вице-губернатор Цивилев не должны оставаться на своих постах ни одной секунды. Самое лучшее, на что должны рассчитывать эти мерзавцы, что их просто возьмут за шкирку и вышвырнут вон.
Орехъ Антон
Горячие новости
Застраховать ответственность
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в связи с крупным пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» направит в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в страхование ответственности собственников места массового скопления людей
Горячие новости
Закон о легализации частных военных компаний признали противоречащим Конституции
В отзыве кабинета министров на законопроект говорится, что легализация ЧВК противоречит Конституции РФ, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия соответствуют вооруженным формированиям
Горячие новости
Мэрия Кемерово опубликовала список погибших и пропавших при пожаре
На сайте мэрии Кемерово появился список погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Список погибших насчитывает 25 человек – это те, чьи личности на данный момент установлены
Горячие новости
Родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» могут потребовать компенсации с виновников пожара
Семьи погибших в результате пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» смогут потребовать компенсации с виновных в халатности или поджоге. Об этом сообщил известный адвокат Игорь Трунов
Горячие новости
Россияне объявили бойкот торговым центрам
Жители Екатеринбурга после резонансного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово призвали россиян бойкотировать торговые центры хотя бы на один день. Пользователи мессенджеров распространяют призывы отказаться от посещения торговых центров 31 марта
Горячие новости
Кемеровские власти обвинили участников митинга в «спекуляции на людском горе»
Власти Кемеровской области обвинили участников стихийного митинга, в котором участвуют родственники и друзья погибших и пострадавших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в спекуляции на людском горе
Авторская колонка
Я хочу, чтобы вы через это прошли
Еще недавно я писала, что не желаю никому проходить через этот ад. А теперь готова умолять об этом мироздание. И хрен с ней с кармой, не желать другому зла и все мои обычные принципы. Потому что вы, черти, по другому не поймете.
Воробьева Ирина
Горячие новости
Россияне потребовали объявить национальный траур
Российские граждане в социальных сетях требуют от властей объявить национальный траур в связи с гибелью десятков людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
Горячие новости
Жители Кемерово призвали власть к ответу
Жители Кемерово после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» утром во вторник вышли на митинг с требованием отставки властей, а также раскрытия информации о реальном количестве погибших
Горячие новости
Центробанки мировых держав откажутся от доллара в пользу евро
Центральные банки мировых держав объявили о планах по сокращению собственных запасов в американских долларах и наращиванию резервов в евро. Такое решение было принято на фоне политики протекционизма президента США
памятники истории
Экскаватором по истории
Если раньше против собянинского варварства по отношению к старым зданиям, имеющим историческую ценность, выступали в основном лишь простые москвичи и общественники – то сегодня в их сердцах затеплилась, пусть крохотная, но все-таки надежда в лице неподконтрольного столичной мэрии муниципалитета
Горячие новости
В Москве скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
Сергей Мавроди в ночь на 26 марта был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Мавроди пожаловался врачам на слабость и боли в области сердца
Горячие новости
Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выросло до 64 человек
Число погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков